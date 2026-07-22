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羅浮宮劫案｜失竊阿波羅長廊周三重開 珠寶藏品全數移走

即時國際
更新時間：11:53 2026-07-22 HKT
發佈時間：11:53 2026-07-22 HKT

2025年秋季，法國巴黎羅浮宮（Louvre Museum）的阿波羅長廊（Galerie d’Apollon）發生震驚全球的王室珍寶失竊案，時隔大半年，館方宣佈將於當地時間周三（22日）重新對外開放，惟知情人士透露，展館重開後將不再展出任何珠寶藏品，恢復其17世紀美術陳列室的原始功能。

相關新聞：羅浮宮遇劫︱蒙面匪盜9件拿破崙「無價」珠寶 法警尋回1件但已損毀

擬建「無窗保險室」存放

羅浮宮新任館長勒里博（Christophe Leribault）表示，先前陳列於阿波羅長廊的所有貴重珍寶及藏品已全數移走。勒里博透露，博物館正計劃在館內另一區域打造一間「無窗保險室」，專門存放未被盜走及已被尋回的珠寶藏品。但他坦言，這是一項大型的改造工程，館方目前仍需物色合適場地，並落實建設資金。

據悉，「王室珍寶失竊案」發生於2025年10月19日，當時4名蒙面匪徒偽裝成施工人員，利用卡車上的升降設備，從羅浮宮外部陽台潛入阿波羅長廊，在數分鐘內搶走9件王室珠寶便逃之夭夭。

震驚全球的王室珍寶失竊案。Ｘ@franceinfo
震驚全球的王室珍寶失竊案。Ｘ@franceinfo
警方在羅浮宮加強保安。路透社
警方在羅浮宮加強保安。路透社
羅浮宮10月曾發生驚天劫案。路透社
羅浮宮10月曾發生驚天劫案。路透社
羅浮宮發生驚天劫案後，警方加強保安。美聯社
羅浮宮發生驚天劫案後，警方加強保安。美聯社

相關新聞：法國巴黎羅浮宮館長辭職 馬克龍讚「負責任之舉」

失竊文物的總估價達8,800萬歐元（約7.87億港元），歷史價值更難以估量。警方隨後尋回其中一頂屬於拿破崙三世歐仁妮皇后的皇冠，其餘8件藏品至今下落不明。羅浮宮每年約接待900萬名游客，事件引發民衆對博物館安保及管理漏洞的關注，原館長德卡爾（Laurence des Cars）在輿論壓力下辭職，由勒里博接任。

前館長德卡爾辭職。美聯社
前館長德卡爾辭職。美聯社
凡爾賽宮掌門人勒里博被任命為羅浮宮博物館館長。美聯社
凡爾賽宮掌門人勒里博被任命為羅浮宮博物館館長。美聯社

 

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