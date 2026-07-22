白宮最快本周對60國祭301關稅

美國總統特朗普的全球臨時10%關稅預計24日（周五）到期，英國《金融時報》報道，特朗普最快本周就可能以強逼勞動為由，對數十個國家祭出新一輪關稅，稅率介乎10%至12.5%之間（對中國為12.5%）。

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）對財經媒體CNBC說，美方預期很快會有動作，但他未透露具體時程。格里爾表示，針對強迫勞動的新措施將涵蓋美國大部分貿易往來。相關措施預料將再度引發貿易緊張。

美國是在今年3月根據1974年貿易法第301條啟動相關調查。美國貿易代表辦公室（USTR）上月依該條款，針對強逼勞動產品進口禁令議題公布報告，建議對60個經濟體加徵關稅。

《金融時報》指出，美國也已就產能過剩，展開另一項301調查，並就相關提案舉行公開聽證會。調查的對象包括歐盟、中國內地、台灣、新加坡、瑞士、挪威、印尼、馬來西亞、柬埔寨、泰國、韓國、越南、孟加拉、墨西哥、日本、印度。