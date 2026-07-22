印尼通過國際金融中心法 設50年免稅期 欲與獅城競爭

印尼國會昨日舉行全體會議，通過《印度尼西亞國際金融中心法》，為打造國際金融中心提供法律依據。據報峇里島是國際金融中心的可能選址。印尼長期尋求發展金融業，提供可與鄰國新加坡競爭的財富管理服務。

印尼通過國際金融中心法，旨在完善金融市場體系，便利國際資本流動，提升印尼在全球金融體系中的競爭力。財政部長普爾巴亞表示，作為東南亞最大經濟體和二十國集團（G20）成員，印尼已到了建設具有全球競爭力的國際金融中心的時候。

國際金融中心將持續吸引外國資本和高質量證券投資，拓寬長期融資渠道，並通過形成新的稅基、創造就業職位等，促進經濟均衡發展。據該法律，國際金融中心將建立獨立制度框架，設立管理機構、金融監管機構、仲裁機構和專門法院，為區內金融活動提供法律保障。法律還規定稅收優惠、海關便利等配套支持政策。

印尼政府表示，國際金融中心將重點支持國家戰略項目、基礎設施建設、綠色金融、金融科技和數碼金融等領域發展，並推動資金更多流向製造業、貿易等實體經濟。為吸引國際金融機構和投資者，《國際金融中心法》提出企業所得稅優惠、部分增值稅和關稅減免等激勵政策。優惠包括對符合特定條件的投資者提供50年的免稅期。印尼財政部預計，國際金融中心有望吸引約167億至278億美元投資。

先前有消息指峇里島是國際金融中心的可能選址。現時許多印尼富裕家庭選擇在新加坡投資，印尼政府希望提供可與獅城競爭的財富管理服務。