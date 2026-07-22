特朗普白宮晤黎巴嫩總統 宣布恢復美黎直航航線結束40年禁令

美國總統特朗普周二（21日）在白宮會晤到訪的黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun），承諾美國將「大力協助」黎巴嫩恢復穩定，並在會後宣布恢復美國航空公司直飛黎巴嫩航線，結束自1985年起實施、長達40多年的禁令。分析認為，此舉反映華府希望藉支持黎巴嫩新政府，削弱伊朗支持的真主黨（Hezbollah）影響力，並推動以黎邊境局勢走向長期和平。

特朗普：以軍正重新部署撤離南黎

今次是黎巴嫩總統自2009年以來首次到訪白宮，也是特朗普第二任期內首次接待黎巴嫩國家元首。奧恩展開一連四天訪美行程，重點爭取美方支持以色列全面撤出黎巴嫩南部，並協助重建黎巴嫩軍隊，逐步取代真主黨在南部地區的武裝勢力。

特朗普在橢圓形辦公室表示，黎巴嫩多年來飽受戰火摧殘，「這是一個一直被虧待的國家，我們會給予它應有的尊重，也會幫助它很多。」不過，他未有公布具體援助內容。

黎巴嫩總統17年來首訪白宮

會談結束後數小時，特朗普在社交平台宣布，已指示政府批准美國航空公司恢復直飛黎巴嫩，讓美國民眾可以「輕鬆前往這片美麗土地」。

美國自1985年TWA 847號客機遭騎劫事件後，一直禁止美國航空公司營運黎巴嫩直航航班。當年事件造成一名美國海軍潛水員遇害，列根政府其後全面暫停有關航線。

奧恩則向特朗普表示，希望美方繼續推動以色列撤出仍然駐守的黎巴嫩南部地區，並形容特朗普追求和平的願景將成為其政治遺產，又稱讚對方是一位「偉大的總統」。

特朗普聞言笑稱：「我也同意這個說法。」他更打趣表示奧恩「長得很英俊，也知道怎樣打動我」，笑言：「現在他可以得到任何想要的東西。」

特朗普又透露，以色列軍方正「重新部署」，並正逐步撤出黎巴嫩部分地區，但未有交代時間表及具體位置。

美國早前斡旋以色列與黎巴嫩於6月26日達成框架協議，內容包括以軍分階段撤出南黎巴嫩、由黎巴嫩軍隊接管相關地區，以及推動解除真主黨武裝。根據安排，雙方率先在部分「試點區域」展開行動，黎巴嫩軍隊本周已開始進駐扎烏塔爾加爾比耶（Zawtar al-Gharbieh）等地區，但首日已傳出以軍與黎軍互相指責對方開火，反映協議落實仍充滿挑戰。

美國國務卿魯比奧日前與奧恩會面後表示，美方將繼續支持框架協議全面落實，但強調只要真主黨仍然保留武裝，黎巴嫩便難以實現真正和平。

魯比奧指，唯一可行的方法，是由一個足夠強大的黎巴嫩政府及軍隊，全面取代真主黨成為全國唯一合法持有武器的力量。

目前黎巴嫩新政府正以改革及恢復國家主權為施政重點，承諾解除所有非國家武裝組織武器，同時希望國際社會向黎巴嫩軍隊提供更多財政及軍事援助。不過，以色列已表明，即使框架協議生效，仍計劃在黎巴嫩南部部分地區維持長期安全部署，而真主黨亦拒絕支持美國主導的直接談判，令局勢仍充滿變數。

無問題啊