世界盃2026｜遭「種族歧視」南韓女網紅惹新風波　踩美斯球衣兼拖地遭阿根廷球迷轟雙標

曾於世界盃期間遭墨西哥球迷作出種族歧視手勢、獲國際足協（FIFA）公開聲援的南韓女YouTuber尹秀珍（Yoon Su-jin，網名inocat_t），近日因一段影片再度捲入爭議。她在社交平台上傳短片，將阿根廷球王美斯（Lionel Messi）的10號球衣當作腳踏墊，又用來擦窗及拖地，引發阿根廷球迷強烈不滿，批評她侮辱足球文化，更質疑她在遭受種族歧視後，如今卻以另一種方式羞辱他人，「雙重標準」。

拍片羞辱球王球衣 網民：與歧視者有何分別？

這段影片於本月20日上載至Instagram，題為「如何充分利用美斯球衣」（How to fully use Messi's jersey）。片中可見，尹秀珍身穿巴西國家隊球衣，先把印有美斯名字及10號的阿根廷球衣鋪在地上，直接踩踏而過，之後更拿球衣擦拭玻璃及拖抹地板，彷彿把球衣當成清潔抹布。

由於阿根廷剛於世界盃決賽飲恨，部分巴西及墨西哥球迷在留言區拍手叫好，認為影片只是球迷之間的競爭文化。然而，更多網民及阿根廷球迷則炮轟其做法越界，認為刻意羞辱美斯及阿根廷國家隊象徵，欠缺尊重。

有網民留言：「為甚麼要這樣做？真的很奇怪。」亦有人指出：「你才剛因種族歧視事件獲全世界支持，如今卻公開羞辱另一個國家的足球象徵，你和那些歧視你的人有甚麼分別？」

事件之所以引起更大爭議，與尹秀珍一個月前的遭遇有關。

世界盃於墨西哥舉行期間，尹秀珍6月11日在瓜達拉哈拉球場觀看韓國對捷克分組賽時，身後一名墨西哥球迷突然對鏡頭做出拉眼角（slant-eye）動作，這個被視為針對亞洲人的種族歧視手勢，被她拍下後上載社交平台，引發全球譴責。

涉事男子其後被網民起底，證實是墨西哥哈利斯科州一個工程師協會會長，最終公開道歉並辭職，FIFA亦封鎖其世界盃門票帳戶，以示懲處。

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由於事件正值聯合國「國際打擊仇恨言論日」，FIFA其後更邀請尹秀珍出席韓國對墨西哥的世界盃分組賽，與反歧視團隊共同宣揚尊重與包容的信息，並藉此推廣「No Discrimination（反歧視）」運動。

然而，短短一個月後，她卻因拍攝羞辱美斯球衣的影片而形象急轉直下，不少網民認為，她曾經是反種族歧視的受害者和倡議者，如今卻利用足球宿敵情緒刻意挑釁另一群球迷，與自己曾經反對的行為背道而馳。

截至目前，尹秀珍未有回應外界批評，涉事影片仍在社交平台流傳，持續引發兩極討論。