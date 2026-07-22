遊日注意｜沖繩波之上海灘驚現3鯊魚　一度緊急封灘

日本沖繩縣那霸市著名景點波之上海灘（Naminoue Beach）近日有鯊魚在近岸海域出沒，管理單位接獲多宗目擊報告後，為保障泳客安全，一度宣布全面禁止下水。經專家評估及工作人員反覆巡查，確認泳區內已沒有鯊魚蹤影後，海灘於周一（20日）下午重新開放，但當局強調會持續戒備，若再次發現鯊魚接近泳區，不排除再次封閉海灘。

據日本琉球放送（RBC）及當地傳媒報道，18日至20日上午期間，波之上海灘防鯊網外海域先後數次有人目擊鯊魚游弋，民眾表示曾看見3條身長約50厘米至1米的鯊魚在近岸淺水區活動，引起泳客關注。

由於無法即時辨識鯊魚品種及判斷其攻擊性，海灘管理單位決定採取最嚴格安全措施，自19日起封閉海灘，禁止所有人士下水，以防發生意外。

一名經營水上活動的業者表示，近期附近海域聚集大量小魚，推測鯊魚是追逐魚群而游近岸邊，並非主動接近人類。

事件引起不少遊客熱議。有日本泳客表示：「沒想到鯊魚竟然離我們這麼近，就在平時游泳的地方，真的嚇了一跳。」一名來自丹麥的遊客則認為，只要有救生員巡邏，加上鯊魚本來就是海洋生物，因此毋須過分恐慌。

管理單位其後邀請沖繩美麗海水族館（Okinawa Churaumi Aquarium）專家協助評估。專家認為，根據目擊資料及體型判斷，涉事鯊魚對人類危險性較低。工作人員周一多次巡視泳區及防鯊網附近海域，確認範圍內已沒有鯊魚出沒，遂於下午2時解除封鎖，恢復開放泳客下水。

海灘管理單位表示，波之上海灘設有防鯊網，一般情況下可有效阻隔大型海洋生物進入泳區，但仍會持續監察周邊海域情況，加強巡邏及監控，一旦再次發現鯊魚游近，將立即要求泳客上岸，並視乎情況重新實施封灘措施。

波之上海灘位於那霸市中心，是沖繩最受歡迎的都市海灘之一，距離國際通僅約10分鐘車程，每年夏季吸引大量本地居民及海外遊客到訪戲水消暑。