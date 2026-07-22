美俄亥俄州5人集體溺斃悲劇 兩對夫婦跳河救遇溺友全遇難

美國俄亥俄州發生集體溺斃慘劇。一名男子在河中游泳時遇溺，同行親友見狀先後跳入河中施救，卻接連被急流吞噬，最終5名成年人全部罹難，包括兩對夫婦，遺下兩名年幼子女。危急關頭，其中一名小童沿馬路狂奔向途人求救，警方接報趕至後展開搜救，但最終仍無法挽回5人性命。

兩童目睹父母遇難狂奔求救

事發於周日（19日）傍晚，地點位於俄亥俄州首府哥倫布（Columbus）西北約16公里、鮑威爾市（Powell）附近的肖托河（Scioto River）奧肖尼斯水庫（O'Shaughnessy Reservoir）。

達拉華縣（Delaware County）警長鮑爾澤表示，一行至少7人當晚到河邊消遣，包括兩對夫婦、一名男性友人及兩名10歲以下兒童，涉及3個家庭。眾人當時有人在岸邊釣魚，一名成年人則下水游泳。

未料該名泳客突然在水中掙扎，岸上兩名同行者立即跳入河中施救，但兩人很快同樣陷入險境。其後另外兩名成年人亦相繼下水救人，結果5人全部被河水吞沒。

警方指出，現場其中一名年幼孩子目睹家人接連遇溺後，立即跑到附近257號州際公路攔下一輛途經汽車，焦急向司機表示：「我的家人在河裡。」司機隨即報警，多名途人亦先後致電911求助。

搜救人員接報後迅速趕抵現場，當晚先後將兩名女子救起送院，可惜兩人經搶救後證實不治。另外3名失蹤男子的遺體於翌日陸續尋獲。

警方表示，兩名年齡不足10歲的小童目前已交由當地兒童及家庭服務部門暫時照顧。死者身份仍有待正式公布。

警提醒：施救者若未經專業訓練 或致更多傷亡

鮑爾澤指出，事件是一宗典型的「連環救援」悲劇。他說，當有人在水中掙扎時，旁人本能地會跳下水救人，但若沒有受過專業救援訓練，很容易令施救者同樣遇險，最終造成更多傷亡。

他提醒民眾，夏季到河流或水庫消遣前，必須先評估自己的游泳能力，並佩戴救生衣等安全裝備，「佩戴救生衣並不可恥，它每天都在拯救生命。」

根據美國地質調查局（USGS）數據，事發時肖托河水流速度約每秒350立方呎，超過平日平均流量兩倍，水勢明顯較急，相信是導致多人遇溺的重要因素之一。