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美俄亥俄州郊遊悲劇 兩對夫婦跳河救遇溺友全同滅頂 遺2孤雛

即時國際
更新時間：00:31 2026-07-22 HKT
發佈時間：00:31 2026-07-22 HKT

美國俄亥俄州發生令人痛心的集體溺斃慘劇。一名男子在河中游泳時遇溺，同行親友見狀先後跳入河中施救，卻接連被急流吞噬，最終5名成年人不幸全部罹難，包括兩對夫婦，遺下兩名年幼子女。

兩童目睹父母遇難狂奔求救

事發於周日（19日）傍晚，地點位於俄亥俄州首府哥倫布（Columbus）西北約16公里、鮑威爾市（Powell）附近〉靠近奧肖尼西水庫的賽歐托河畔。

達拉華縣（Delaware County）警長鮑爾澤表示，一行至少7人當晚到河邊消遣，包括兩對夫婦、一名成年男性友人及兩名10歲以下兒童，涉及3個家庭。眾人當時在岸邊釣魚遊玩，一名成年人則即興起意下水游泳。

未料該名泳客突然遇溺並在水中掙扎，岸上其中兩名同行者見狀立即跳入河中施救，但兩人很快同樣陷入險境。岸上另外兩名成年人眼見情勢危急，亦相繼下水救人，結果5人全部被湍急的河水吞沒，失去蹤影。

警方指出，現場其中一名年幼孩子目睹家人接連遇溺後，極度驚恐地沿著附近的馬路狂奔高呼求助。一名路過的駕駛者（有報導指為電單車騎士）發現異狀後，停車安撫該孩童，孩童則焦急求救：「我的家人在河裡！」司機隨即報警，多名途人亦先後致電911求助。

搜救人員接報後迅速趕抵現場，當晚先後將兩名女子救起送院，可惜兩人經搶救後證實不治。另外3名失蹤男子的遺體於翌日陸續尋獲。

警方表示，兩名年齡不足10歲的小童目前已交由當地兒童及家庭服務部門暫時照顧。死者身份仍有待正式公布。

警提醒：施救者若未經專業訓練 或致更多傷亡

鮑爾澤指出，事件是一宗典型的「連環救援」悲劇。他說，當有人在水中掙扎時，旁人本能地會跳下水救人，但若沒有受過專業救援訓練，很容易令施救者同樣遇險，最終造成更多傷亡。

他提醒民眾，夏季到河流或水庫消遣前，必須先評估自己的游泳能力，並佩戴救生衣等安全裝備，「佩戴救生衣並不可恥，它每天都在拯救生命」。

根據美國地質調查局（USGS）數據，事發時肖托河水流速度約每秒350立方呎，超過平日平均流量兩倍，水勢明顯較急，相信是導致多人遇溺的重要因素之一。

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