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聯合國：2025年亞洲詐騙損失或近9000億港元

即時國際
更新時間：22:43 2026-07-21 HKT
發佈時間：22:43 2026-07-21 HKT

聯合國周二（7月21日）發布的一份報告，指出2025年在東亞、東南亞、澳洲和新西蘭的跨國網絡詐騙受害者，損失金額高達1141億美元（約8950億港元），預計比2023年增長至少兩倍。

法新社報道引述這份聯合國毒品和犯罪問題辦公室的最新報告指出，去年上述地區的網絡詐騙受害人損失，估計在883億美元至1141億美元之間（約6925至8950億港元）。

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2023年，相關損失是180億美元至370億美元（約1410至2900億港元），數字反映出「這種犯罪經濟急劇擴張」。

報告指出，過去2年，中國內地、南韓和台灣損失最嚴重，各自損失數十億美元。

「全球詐騙基地」柬埔寨的政府正在加大力度打擊境內詐騙園區，儘管一些頭目已被逮捕，犯罪活動仍持續，詐騙園區被發現只是「異地重建」，甚至「技術升級」。

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