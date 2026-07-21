老翁幫忙照顧好友14歲女兒籍機性侵致孕 受害人成年後舉報惡行

新加坡一名77歲男子被指控在十多年前，幫朋友照顧其年僅14歲的女兒，乘機猥褻性侵，更曾令對方懷孕墮胎。女事主成年後於2019年求助，經過漫長的司法流程，老翁21日正式接受法庭審訊，他堅決否認犯行。

《聯合早報》報道，控方在開案陳詞中指出，女事主母親與被告是多年摯友。2012年3月，女事主母親確診乳癌，因丈夫工作繁忙、自身無力照顧，便託付當時64歲的被告協助接送2個女兒上下課。被告當時身兼保險經紀與園藝公司負責人，而女事主母親曾在該公司任職秘書長10幾年。

聽心事離間家人感情

被告心懷不軌，藉機對當時僅14歲、就讀中二的女事主伸出狼爪，起初在車上握住她的手，後來頻繁以簡訊聯絡、帶她外出用餐，再開車載她到蓄水池強吻。

控方指出，被告刻意向女事主隱瞞真實年齡，謊稱自己年僅40歲。被告趁獨處時聽她傾訴煩惱，贏得信任後又挑撥她與家人的感情。

曾要求事主墮胎

隨着女事主逐漸習慣被告的親密行為，被告變本加厲，2012至2013年間多次性侵。這段關係持續到女事主成年後，女事主於2015年初意外懷孕，同年2月27日在被告要求下接受墮胎手術。

女事主現年27歲，考上大學後已和與被告斷絕關係。2019年7月返國期間，她向性侵受害者關懷機構AWARE尋求諮詢，隔月正式向警方報案。控方就13項指控中的10項提出訴訟，其餘暫時擱置，被告則堅決否認。