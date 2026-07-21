英國首相｜貝安德改善民生第一步 10月起豁免家用電費5%消費稅

英國新首相貝安德（Andy Burnham）承諾改善民生，上任翌日即宣布家庭電費10月起豁免5%增值稅（VAT），預料一般家庭每年可因此節省約45英鎊（約473港元）。

相關新聞：英國首相︱貝安德誓抗生活成本上漲 將推「10年計劃」打破「倫敦至上」文化

現年56歲的貝安德是英國近10年來的第七位首相。 美聯社

相關新聞：英國首相｜貝安德入主唐寧街 誓言「做得更好」建立新政治模式

當局表示，此項減免將在英格蘭、蘇格蘭和威爾斯生效，但北愛爾蘭因監管方式不同，將獲得相應的資金補貼。符合家庭能源增值稅減免資格且未註冊增值稅的小型企業，以及符合減免稅率資格的慈善機構和住宅式安養院，也將受惠於此。

貝安德入主唐寧街10號。 路透社

盼提供「喘息空間」

新任商業大臣韋諾韜 （Jonathan Reynolds）表示，這項減稅措施將為民眾提供一些「喘息空間」，至2027年3月「本財政年度結束」為止的資金已確保，此後若有任何變動，必須在下一份財政預算案中公布。

他透露，預料政府本財政年度將為家用電費增值稅耗資8.5億英鎊（約89.4億港元），來自取消「國家數碼身分證計畫」節省到的資金。

貝安德就任首相，並在唐寧街10號發表上任後首次演說。 路透社

資金來源受質疑

不過，周一剛被解職的首相首席秘書鍾德麟（Darren Jones）指出，數碼身份證計畫尚未獲得資金撥付，當局實際上是宣布了一項「沒有資金來源的減稅措施」。

預算責任辦公室（OBR）去年11月曾表示，數碼身份證計畫的經費「必須來自各政府部門的節省款項」，「初步預計未來3年總成本將達18億英鎊」，但節省來源至今尚未確定。

貝安德成為新首相，獲英王查理斯三世邀請組閣。 路透社

英國廣播公司（BBC）分析指出，對許多人來說，這雖是一項值得歡迎的減免，但對帳單總額的影響相對有限，最重要是批發能源價格。受中東衝突影響，7月份的典型電費帳單就上漲了13%，大約是每月18英鎊（約189港元），預計10月份電費將維持水平或進一步上漲。