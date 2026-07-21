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北海道再現車禍︱旭川私家車與平板貨車相撞 六男女送院年紀最少7歲

即時國際
更新時間：20:03 2026-07-21 HKT
發佈時間：20:03 2026-07-21 HKT

北海道接連發生車禍，周二下午，旭川市一條國道上有私家車與平板貨車相撞，車上6名年齡介乎7歲至70多歲的男女送院。警方正在詳細調查事故原因。

事發於周二下午3時許，兩車在旭川市西神樂的國道上相撞，該路段為連接旭川市與觀光勝地美瑛町及富良野市的國道237號，單向單線行車。

北海道文化放送（UHB）電視台記者指出，私家車「從車頭到車身側面嚴重損毀，前輪脫落，似乎是嚴重衝擊造成」。

私家車為租賃車輛，消防部門指車上共有6名男女，國籍不明，全部清醒送院，分別是名70餘歲男性、一名40餘歲女性、兩名10 餘歲女性，以及分別10歲和7歲的男童。貨車司機則沒有受傷。　

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周一下午，富良野市也發生租賃車與另一私家車迎面碰撞的事故，兩車共6名男女送院，其中坐在租賃車副駕駛座的53歲香港女性不幸身亡。

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