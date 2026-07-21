喜馬拉雅山︱印度水力發電廠在建隧道爆炸 11死14失蹤

印度東北部鄰近中國邊境的喜馬拉雅山區正在興建提斯塔水力發電廠 （Teesta Hydroelectric Project），一處在建隧道疑似發生燃氣爆炸導致隧道坍塌，造成至少11人死亡，14人失蹤；至少27人被困，包括一些在爆炸後進入隧道協助救援的人。

當地民政官員塔姆林（Anupama Tamling）表示，爆炸在周一發生，當時多名工人正在施工。成功逃生的倖存者向當局表示，他們先是聽到一聲巨響，隨後碎石從隧道內傾瀉而下，數十人被困在隧道內。

負責興建項目企業高層救人被埋

官員表示，事故消息傳出後，負責興建該項目的國營企業「國家水力發電公司」（NHPC）6名高層進入隧道協助救援，卻因此同樣被困。

國家災害應變部隊（NDRF）等正在救援，但因隧道內積聚有毒氣體，環境極度危險，救援人員要用專業呼吸設備。負責人庫馬爾（Nitin Kumar）說：「我們在隧道內檢測到甲烷、一氧化碳和硫化氫等有毒氣體。」

在喜馬拉雅地區，脆弱的山體、地震活動以及難以預測的地下狀況，令隧道工程風險特別高。2023年，北方邦北部一段隧道發生坍塌，41名工人被困長達17天才獲救。