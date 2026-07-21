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世界盃2026｜機長大整蠱稱「恭喜阿根廷」　全機球迷狂歡變鴉雀無聲

即時國際
更新時間：18:58 2026-07-21 HKT
發佈時間：18:58 2026-07-21 HKT

世界盃決賽結束，阿根廷不敵西班牙，痛失連續兩屆奪冠的機會。由於網絡問題，賽事後，有飛行中的航班機長進行全機廣播通報球賽結果，戲稱「恭喜阿根廷⋯⋯」令球迷以為贏波陷入狂歡，然而下半句卻是「西班牙贏了」，全機氣氛瞬間跌入死寂。

阿根廷傳媒痛批機長行為是「病態的玩笑」，質疑若刺激到乘客想若衝入駕駛艙找他晦氣，後果不堪設想。

講半句令乘客以為阿根廷贏波

身穿阿根廷球衣的乘客跳起狂歡。 X
身穿阿根廷球衣的乘客跳起狂歡。 X

TikTok流傳影片影示，機長透過廣播宣布世界盃冠軍賽結果：「這場比賽激烈地纏鬥到最後一刻，包括延長賽。兩球隊都竭盡全力，遺憾的是，只有一隊能勝出。」

機長接着說：「我們想恭賀機上的阿根廷朋友們⋯⋯」此時全機艙爆出震天歡呼，許多人高舉雙手、鼓掌、唱歌、尖叫，還有身穿阿根廷藍白球衣的乘客興奮到站起來，以為就是阿根廷衛冕。待乘客興歡慶一番後，機長才冷冷地講完下半句：「西班牙贏了。」話音一落，全機瞬間沉默。

阿根廷球迷受騙舉手歡呼。 X
阿根廷球迷受騙舉手歡呼。 X

相關新聞：世界盃決賽變全武行 阿根廷成眾矢之的？球評轟：恥辱、全隊剩美斯有風度

片中的航空公司名稱、機長身分及航班目的地等資訊不詳，有外媒報道稱機長是西班牙人。阿根廷媒體砲轟機長的舉動是「病態的玩笑」。

有阿媒痛批，這名機長不僅幽默感拙劣、舉止糟糕，還讓自己置身於危險中，「乘客可能會想要與他對質或者衝入駕駛艙，這是極大的失誤。」

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