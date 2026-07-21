偷龍轉鳳｜印度遊客赴獅城扮豪客 奇招「口含假鑽」掉包近5卡鑽石

兩名印度遊客上月到新加坡珠寶店「看鑽石」，竟預先製作好假鑽石，藏在嘴裏侍機掉包。兩人當晚在機場落網，其中一人獲刑2年2個月又2周，另一人周五出庭受審。

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案發於6月19日，41歲的庫爾吉拜（Mangroliya Manojkumar Kurjibhai）和30歲的拉姆尼克拜（Serasiya Milan Ramnikbhai）到訪新加坡唐人街一間珠寶店，目標鎖定在一顆重4.95卡、價值15.4萬美元（近121萬港元）的鑽石。

涉案的4.95卡鑽石。 新加坡警方

據指曼格羅利亞負責分散店鋪經理的注意力，拉姆尼克拜則將嘴裡的假鑽石與真鑽石交換。兩人沒有買任何東西，「看完鑽石」便離開店舖。

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兩人以為瞞天過海，實際上竊盜過程被監視器拍下，當天稍後即在機場被捕，執法人員在行李袋中搜出失竊寶石。據指兩人赴新加坡前，已在印度預先按規格製作好假鑽石，序列號也和真鑽完全吻合。但未知他們是如何事先取得目標鑽石的詳細資料。

法庭文件顯示，曼格羅利亞上周認罪後，被判監2年2個月又2週。拉姆尼克拜羈押候審，預定本周五上庭。