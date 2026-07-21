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《出貓特攻》真實版｜中國犯罪集團遭搗破 $4萬代考韓語考試TOPIK

即時國際
更新時間：18:04 2026-07-21 HKT
發佈時間：18:04 2026-07-21 HKT

作弊集團不只攻陷英語、日語能力試，就連韓語能力考試（TOPIK）也傳出大規模作弊與代考醜聞。首爾警察廳廣域調查團國際犯罪調查隊今（21日）宣布，成功破獲一個以中國為據點的犯罪組織。南韓《中央日報》報道，有113人涉案，非法獲利高達約7億韓圜（約372萬港元）。

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百人涉案獲利$372萬元

韓聯日社報道，該組織多年來提供高科技作弊與代考服務。涉案中國籍主要仲介人已被判刑3年，警方案調查了101名委託考生、11名代考人員以及2名負責運送裝備的組織成員，並持續透過國際合作，追查人在中國的「總負責人」。

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調查指出，該組織自2021年10月至去年11月期間，在中國知名社交平台「小紅書」公開招攬生意，號稱「保證TOPIK高分」、「提供專業代考或裝備作弊」。光顧者主要是為了滿足韓國大學與研究所入學、申請獎學金、簽證延期或滿足當地企業就職條件。例如某私立大學要求國際學生，必須達到TOPIK 4級或以上才能畢業。

韓國語文能力測驗（TOPIK）分為初級的TOPIK I （1至2級）和中高級的TOPIK II（3-6級）兩種考卷，考生報考時二選一，根據得分評級。

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集團收費相當昂貴，利用設備接收答案收費約200萬韓圜（約1.06萬港元），若支付800萬韓圜（約4.25萬港元）更是不用上考場，直接由替身代考，替身每考一次報酬為80萬韓圜（約4300港元）。

 

 

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