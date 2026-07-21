珍惜生命︱56歲南韓YouTuber直播期間服毒亡 疑與觀眾爭執

南韓全羅南道近日發生一宗網絡直播悲劇。當地一名50多歲的男性YouTuber在進行直播期間，疑因與線上觀眾爆發言語衝突，選擇在鏡頭前服下毒藥。隨即有觀看直播的觀眾報案，惟該名男子最終仍不治身亡。

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觀影中途突服毒 觀眾報案求助

綜合韓媒報道，事件發生於周六（18日），當地警方在晚上約8時30分接獲報案，稱化名「A」的56歲男子在直播時失去意識，隨後派員趕赴現場。消防人員趕抵現場後，發現該名男主播已心臟驟停，立刻緊急送醫但回天乏術。

據警方初步調查顯示，死者在生前經營一個擁有約130名訂閱者的YouTube頻道，平日經常透過直播與粉絲交流。事發前不久，A男在直播結束前突然與其中一名觀眾發生爭執，隨後突然在鏡頭前服毒。

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警方追查有否涉及煽動或言語霸凌

目前當地警方已取得相關直播畫面，正分析當時的對話記錄及留言内容，以釐清事件具體經過。警方指，若調查後證實有人在直播過程中涉嫌煽動極端行為，或在直播中使用侮辱性或挑釁言詞，向死者施加心理壓力，將考慮對涉事人員提出刑事訴訟。

由於整個自殺過程透過網絡直播被即時曝光，掀起軒然大波，有極端及驚悚畫面流出，事件亦引起當地對個人直播平台安全保障與審查機制的關注，要求平台加強危機辨識技術，並建立緊急通報機制，避免悲劇重演。據悉，據現行南韓法例，YouTube、Instagram等社交平台上的直播內容，屬資訊通訊服務，不受廣播法限制，未有事前審查或即時監控機制。





防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service



