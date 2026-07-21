美伊戰爭 | 美連續10天襲伊朗 傳正研究美伊停火10日提議

美伊戰火持續，美軍中央司令部周一（20日）在社交平台X上發文稱，美軍已於美東時間當晚9時（香港時間周二上午9時）完成對伊朗的第10次打擊行動。這一輪打擊持續時間約為5小時。伊朗則聲稱襲擊巴林和科威特境內的美軍目標作為報復。Axios新聞網站則引述消息人士披露，卡塔爾、埃及、巴基斯坦等調解方已向美國和伊朗提出一項為期10天的停火提議；而特朗普政府正在研究停火可能性，也在為全面戰爭做準備。

美軍中央司令部20日在X發聲明說，美軍新一輪軍事行動打擊了伊朗軍事指揮中心、海上作戰能力、導彈和無人機發射陣地及防空系統，以削弱伊朗持續襲擊霍爾木茲海峽商船的能力。

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伊朗續反擊 襲巴林科威特美軍目標

聲明稱，商船仍在持續通過霍爾木茲海峽。自5月初以來，美軍已協助約900艘商船和4.5億桶原油通過該水域。

伊朗則繼續反擊美軍的軍事行動，對位於巴林和科威特境內的美軍目標發動導彈和無人機打擊，摧毀部分美軍雷達設施和「愛國者」防空系統等。

霍爾木茲海峽2油輪爆炸起火

與此同時，伊朗革命衛隊周二發聲明說，2艘試圖取道南部「危險航道」通過霍爾木茲海峽的油輪當天發生爆炸並起火。

聲明說，2艘油輪因爆炸起火被迫停航，救援人員正協助船員撤離。革命衛隊海軍同時警告航運公司「切勿相信美軍虛訊息」，要求往來船隻規避「危險航線」。

在華盛頓，則傳出美國政府正研究調解方提出的美伊10天停火提議。

美媒：調解方建議設立10天冷靜期

據Axios新聞網站引述消息人士報道，卡塔爾、埃及、巴基斯坦等調解方已向美國和伊朗提出一項為期10天的停火提議。

報道援引中東地區消息人士稱：「我們告訴美國和伊朗，建議設立一個冷靜期」。

報道說，美軍可能會繼續轟炸伊朗數日，之後才會認真考慮該提議。特朗普政府在研究10天停火提議的同時，也敦促以色列不要採取「關閉外交窗口」的行動。

報道稱，若美伊達成10天停火協議，雙方將在此期間就霍爾木茲海峽長期安排開展談判。其中一種談判方案將允許伊朗收取「合理的服務費」，用於海上安全、環境保護等。另一種方案是將相關費用匯入一個聯合基金，由國際海事組織參與管理。

特朗普料日內決定是否擴大軍事行動

報道指特朗普認為伊朗戰事正接近一個決定性的轉折點。美以官員設想了兩種方案，一種方案是停火談判以重新開放霍爾木茲海峽，另一方案是美以發動大規模聯合軍事行動，「迫使伊朗投降」。美軍近日向中東地區部署數十架戰鬥機和加油機，集結兵力以應對局勢升級。

報道還說，特朗普預計在未來數日內決定是否擴大對伊朗的軍事行動並恢復全面作戰行動，以軍也處於高度戒備狀態，並為參與可能的全面戰爭做準備。