阿蘇火山墜機｜事隔半年遺骸仍在火山口 黃金打撈時間最快要等10/8

日本熊本縣阿蘇火山一架觀光直升機今年1月20日墜毀，機上2名台灣遊客及一名日籍機師共3人死亡。至本周一事發滿半年，由於火山口環境險惡，遺體仍火山口斜坡未能取出。火山活動及有毒氣體阻延搜救，有專家指出，目前直升機位置未明顯移動，若火山警戒等級降至「1」，應把握時機展開搬運工作。

6月打撈計劃因火山活躍告吹

阿蘇火山觀光直升機墜毀後，有直升機參與搜索。美聯社

事故發生後，警方、消防等單位曾多次嘗試接近墜毀地點，但阿蘇山中岳第一火山口內部充滿有毒火山氣體，且地面鬆軟不穩，救援人員面臨高度二次災害風險。消防單位在事發後約1個月發現3人位置，因安全問題無法救援。

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阿蘇火山觀光直升機墜毀後，直升機在現場搜尋。美聯社

6月中，熊本縣警一度委託業者，計畫用無人遠端重型機具搬走直升機殘骸，但6月後阿蘇火山活動活躍，警戒等級升至「2」，火山口周邊限制出入，打撈行動陷入停滯。

7月20日，阿蘇山中岳周邊有大量國內外遊客前往觀光，殘骸所在區域禁止民眾進入。京都大學火山研究中心教授大倉敬宏指出，7月10日測得火山氣體數值低於標準，只要持續維持約1個月，警戒等級就可能下調，意味着最快可能在8月10日後降至較低等級。

阿蘇火山觀光直升機1月20日墜毀，中岳火山口北側斜坡上發現機體殘骸。熊本縣警察本部

外界關注殘骸或因地形、天候等因素滑落，據研究團隊7月12日觀察結果，直升機位置與最初發現時基本沒有變化，距離火山口邊緣約50米下方。大倉敬宏表示，應趁警戒等級降至「1」時把握時機，迅速行動。