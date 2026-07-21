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遊日注意 | 42都府縣發中暑警戒警報 東京162人送院 名古屋料達40度

即時國際
更新時間：13:33 2026-07-21 HKT
發佈時間：13:33 2026-07-21 HKT

日本周二（21日）受到強烈高溫侵襲，從九州到東北地區陸續出現35度以上的猛暑日，其中名古屋市更可能飆升至40度危險高溫。日本當局已針對42個都府縣發布今年範圍最廣的中暑警戒警報，其中山梨縣甲州市氣溫狂升至39.4度，創下今年全國最高溫紀錄。東京都周一日也測得36.1度，單日就有高達162人疑似中暑被緊急送院。

日本氣象協會指出，全國各地持續受嚴酷高溫籠罩，大部分地區氣溫皆大幅超越歷年平均。

東京連續2天酷熱。法新社
東京連續2天酷熱。法新社
東京有民眾躺地消暑。法新社
東京有民眾躺地消暑。法新社
日本當局已針對42個都府縣發布今年範圍最廣的中暑警戒警報。美聯社
日本當局已針對42個都府縣發布今年範圍最廣的中暑警戒警報。美聯社
日本全國各地持續受嚴酷高溫籠罩。美聯社
日本全國各地持續受嚴酷高溫籠罩。美聯社

東海與關東內陸料現危險高溫

尤其是東海與關東的內陸地區，預估將出現超越人體體溫的危險高溫；愛知縣豐田市預測高達41度，名古屋市與岐阜縣多治見市則上看40度，預計將成為日本今年首度觀測到40度以上酷暑日的地區。

此外，前橋市與埼玉縣熊谷市也逼近39度，東京都心則預估達36度，恐連續2天出現猛暑日。

籲民眾日夜開冷氣

對此，日本當局針對從沖繩至東北等共計42個都府縣發布中暑警戒警報，創下今年發布範圍最廣的紀錄，呼籲民眾日夜皆應適當開啟冷氣，並盡量避免在氣溫較高的時段外出。

周一全日本共有252處觀測到35度以上的猛暑日，其中最熱的地點出現在山梨縣甲州市，氣溫狂飆至39.4度，創下今年全國最高溫紀錄；埼玉縣熊谷市也觀測到38.6度。

東京夏日祭設冷氣帳篷

東京都心在周一下午3點過後測得36.1度，成為當地今年首個猛暑日。根據東京消防廳統計，單日東京都內就有162人因疑似中暑被緊急送院，年齡從8歲孩童至94歲長者皆有，多半集中在高齡。

東京一處夏日祭典主辦單位為防範中暑，除了發放冰麥茶與扇子，還特別設置有冷氣的休息專用帳篷。
 

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