意大利摩洛哥移民遭警壓制身亡引爆怒火 博洛尼亞爆警民衝突

意大利一名摩洛哥移民遭警方壓制後死亡，引發外界質疑警員執法時過度使用暴力，大批群眾周一（20日）在北部城市博洛尼亞示威抗議，警民一度爆發衝突，人權團體與反對黨要求當局徹查真相。

在意大利媒體廣泛流傳的影像畫面顯示，42歲的摩洛哥裔男子法基爾（Abderrahim Fakir）在博洛尼亞遭2名警察強行壓制後喪命。法基爾5歲時隨家人移居意大利。

遭2警坐壓 頻呼救命

在影片中，據報患有心臟毛病和氣喘的法基爾不斷高喊「救命、救命，夠了」，當時2名警員坐壓在他身上，救護人員則在一旁看著。

法基爾停止掙扎後，警方又將他的雙腳綁在一起，過了一、兩分鐘後，警方與救護人員才開始檢查他的生命徵象。

當地居民因法基爾行為異常報警，警方抵達現場後告知救護人員，法基爾「正處於精神病發作狀態」。

律師指合法居留意大利

法基爾的姊姊哈蒂嘉（Khadija Fakir）接受當地《晚郵報》訪問時說：「人不該就這樣死去，警察必須保護我們，如果有人情緒激動，就應設法安撫，而非將其殺掉。」

律師斯皮內利稱，法基爾「是一位非常善良、受過良好教育且待人有禮的人」，他合法居留意大利，但一直擔心遭驅逐出境。

檢方已立案調查 令人想起弗洛伊德事件

博洛尼亞檢方已對此案展開調查，並要求檢視涉案警員的密錄器畫面。

今次事件令人想起6年前美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）遭警員跪頸致死案。當年美國數名警員調查一宗懷疑使用偽鈔案時，以膝蓋跪在弗洛伊德的頸上超過9分鐘，最終導致弗洛伊德死亡。事件引起極大迴響，並引發全美反種族歧視和反警暴的示威。

示威者：警察是殺人犯

法基爾的事件同樣在博洛尼亞掀起抗議潮，社交媒體流傳的畫面顯示，示威者高舉標語，高喊「還法基爾公道與真相！」、「警察是殺人犯」等口號。

部分示威者在警察機關附近投擲爆竹，警方則以催淚氣體及水炮驅散群眾，還有一群示威者高舉法基爾的照片，以和平靜坐方式表達抗議。

政府為警護航 在野黨不滿

內政部長皮安泰多西回應事件時指出：「任何發表侮辱警察言論的人，都顯示他們既不信任執法機關，也不信任司法制度，這些人應該先了解究竟發生了什麼事。」

副總理薩爾維尼也為警方辯護，總理梅洛尼所屬意大利兄弟黨眾議院黨團領袖比格納米則讚揚涉案員警展現「專業執法」。

參議員：助長暴力氛圍

不過，參議員庫奇指出，警方在發生如此「不人道」的事件後仍獲外界「聲援與感謝」，令人作嘔。庫奇的弟弟2009年因輕微毒品罪被捕後，於羈押期間身亡。

隸屬反對黨「綠黨和左翼聯盟」（AVS）的庫奇痛批梅洛尼和其執政聯盟推動「充滿仇恨與種族主義」的政策，助長暴力氛圍。



