墨西哥大毒梟紐約被判終身監 終結40年毒品帝國 庭上公開懺悔

墨西哥錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）大毒梟、有「五月」（El Mayo）稱號的贊巴達（Ismael Zambada），周一（20日）在紐約布魯克林聯邦法院被判終身監禁。他在法庭上罕見公開懺悔，向受害者致歉，並極力呼籲年輕人遠離暴力，告誡下一代要選擇不同的道路。

現年76歲的贊巴達身穿囚服，步履蹣跚，在法警攙扶下出庭。他透過西班牙語翻譯向法庭表示：「如果今天我還有一句話值得大家記住，那就是暴力必須停止。我今天站在你們面前，知道我的行為造成了傷害。我選擇了這條路，我明白今天我必須為這些決定負責。我要對下一代說：選擇一條不同的道路。」

呼籲年輕人遠離暴力 走不同道路

他說，在墨西哥及其他受毒品犯罪影響的地區，已有太多生命喪失、太多家庭破碎，也有太多年輕人陷入只會通往監獄或死亡的惡性循環。

贊巴達被指命令實施酷刑及策畫多宗謀殺案，甚至包括自己的親姪兒。他與同黨將大量可卡因、芬太尼、冰毒等毒品運往美國，把錫那羅亞販毒集團發展成全球最大的販毒組織之一。

被指下令殺擋路者

紐約東區聯邦檢察官諾塞拉指出：「贊巴達在將近40年的時間裡，藉由毒害美國社區賺取數十億美元，並下令謀殺任何擋路者。今天，這個篇章徹底劃下句點。」

檢方表示，在贊巴達掌控販毒集團期間，美國有超過100萬人因吸食過量毒品死亡，其中許多毒品來自墨西哥或錫那羅亞販毒集團。

美逾百萬人涉過量毒品死亡

贊巴達去年承認販毒罪名，由於相關罪名依法必須判處終身監禁，因此法官科根（Brian M. Cogan）表示，他別無選擇只能判處終身監禁，但同時指出，贊巴達罪有應得，因為其涉及的毒品數量與謀殺案極其驚人，足以證明終身監禁的合理性。

除了終身監禁外，贊巴達還面臨150億美元犯罪所得追繳，但檢方表示，目前尚未查獲或追回相關資產。

健康惡化 將在監獄醫院服刑

法官依辯方請求，建議聯邦監獄局安排贊巴達前往聯邦監獄醫院服刑。法官表示，贊巴達患有多種與高齡有關的漸進性疾病，認知能力也開始退化，因此需要接受醫療照護。不過，最終收容地點仍由聯邦監獄局決定。

贊巴達在1990年代與綽號「矮子」的古茲曼（Joaquín Guzmán）共同創立鍚那羅亞集團，從事販毒活動，美國政府懸紅1500萬美元（約1.17億港元）緝拿他，但他向來以作風低調、避免被拍照而聞名，多次成功逃過追捕與暗殺。古茲曼目前正在科羅拉多州的一處最高安全層級監獄服終身監。

與古茲曼創鍚那羅亞集團 遭出賣致落網

贊巴達2024年在墨西哥遭古茲曼之子洛佩斯綁架後，被強行帶上私人飛機飛往美國德州遭逮捕。事件引爆錫那羅亞州2大派系火併，造成數千人在墨西死亡或失蹤。

洛佩斯已承認綁架贊巴達，企圖以此向美國執法部門爭取減刑，但美方已明確表示不容許綁架行為，亦不會給予任何寬減。