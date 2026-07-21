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英國首相｜貝安德履新首日與多國領袖通話 邀澤連斯基訪英

即時國際
更新時間：11:59 2026-07-21 HKT
發佈時間：11:59 2026-07-21 HKT

英國新任首相貝安德（Andy Burnham）任職首日，即先後與美國總統特朗普（Donald Trump）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）等多國領導人通電話。據英國首相府消息，貝安德於周一（20日）下午，曾與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，重申英國對烏的堅定支持，並邀請對方儘早來英訪問。

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重申不會改變對烏立場

通話中，貝安德首先重申自己和英國對烏克蘭人民的堅定承諾，並就俄羅斯襲擊中喪生的烏克蘭人的家屬和親人表示深切慰問。貝安德強調，包括對俄羅斯施壓等方面，英國立場絕對不會改變。

澤連斯基受繳訪英。 美聯社
澤連斯基受繳訪英。 美聯社

此外，貝安德還邀請澤連斯基儘早安排英國訪問行程，期待兩國可就如何加強烏克蘭乃至整個歐洲的防禦進行討論。

貝安德還提及其擔任大曼徹斯特市長期間，與烏克蘭各市市長的合作情況。

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澤連斯基：兩國屬彼此關係史上最牢固夥伴關係

澤連斯基隨後於社交媒體Telegram發文，稱已與貝安德通過電話，並祝賀他就任英國首相。澤連斯基感謝英國長期對烏克蘭的支持，對貝安德承諾會繼續「堅定不移支持烏克蘭」感到鼓舞，形容兩國建立了在彼此關係史上「最牢固的夥伴關係」。

此外，澤連斯基回應指兩國元首均同意盡快會面，討論進一步合作，包括共同努力擴大彈道飛彈攔截器的生產規模。

據悉，貝安德在正式出任英國首相前，曾錄製一段視訊演講，稱他上任後首先聯繫的外國領導人，將是特朗普和澤連斯基。
 

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