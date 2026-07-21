日本首例 | 京都八幡女市長放16周產假 引發國際關注

日本京都府八幡市35歲女市長川田翔子從周一（20日）開始放長達16周的產假，成為日本首位在任期間放產假的市長。這項決定不僅在日本引發部分批評，也吸引國際媒體的廣泛關注。

川田翔子先前已於今年5月宣布將放產假，預產期為9月中旬，自7月20日起至11月上旬為止，共放約16周的產前及產後假。她休假期間，將由副市長能勢重人代理市長職務。

八幡市女市長川田翔子正式放產假，引發日本社會部分批評。路透社

川田翔子正式放產假前，仍參與公開活動。路透社

京都府八幡市出現首位放產假的女市長。路透社

盼成女性參政向前邁出一步

今次川田翔子請產假的情況，比照因疾病或事故設置職務代理人的情況辦理，其市長薪酬不會減少。她表示：「我希望這能成為女性參政向前邁出的一步，讓管理職或組織高層的人，也能夠更積極面對生育這項人生抉擇。」

她在產假結束後不會請育嬰假，而是計劃透過在家辦公與彈性工時等方式，來兼顧育兒與市政工作。

川田翔子放產假消息一出，海外媒體便接連報道日本國內的反應與現狀。

男性主導社會現批評聲音 海外媒體驚訝

在歐美地區，擔任要職的女性放產假是極為普遍的事，因此對於這件事竟然成為日本全國性新聞，以及社交媒體上出現部分批評的聲音，海外媒體都以驚訝的角度報道此事。

《紐約時報》6月28日的電子版新聞中，便以「日本市長請產假，引發部分男性憤怒」為題報道。

文章中提到，川田翔子是日本首位在任期內放產假的地方政府首長，這項決定引發職場性別歧視的討論。她被部分官員和學者讚譽為先驅者的同時，在日本男性主導的社會中，也有部分聲音批評她不負責任、將私生活置於選民之上。

紐時：日年輕母親普遍受歧視

此外，報道也指出日本女性生育的現狀，指日本社會對年輕母親的歧視依然普遍存在，甚至因此出現了MATAHARA（マタハラ）這個詞彙，即針對懷孕、生育女性的職場騷擾。

美國有線電視新聞網（CNN）指出：「這件事凸顯在男性主導的職場文化與政治體系中，男女之間依然根深蒂固且顯而易見的差距。」

英媒：其他國家沒人在意 日本竟成大新聞

英國《衛報》也報道稱：「在其他許多國家根本沒人在意的事，在日本卻成為重大新聞。」

英國廣播公司（BBC）則指出，截至去年，日本地方自治體首長中女性比例僅佔4%。雖然在去年10月，日本出現了首位女首相，但當地政府在推動女性參與政治方面的措施仍有不足，日本政府也常因此備受批評。

事實上，根據世界經濟論壇最新發布的《全球性別差距報告》，日本在148個國家中排名第118名，顯示性別差距仍相對明顯。

