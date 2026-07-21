美司法部對哈佛大學展開新調查 指中國助學金涉歧視美國學生

美國司法部正在調查哈佛大學（Harvard University）是否允許中國捐款人設立排除美國學生申請的助學金，這是特朗普政府針對哈佛展開連串聯邦調查的最新一宗。

司法部官員指哈佛大學的外國資金申報紀錄引發可能歧視美國學生的疑慮，不過司法部並未說明鎖定哪些助學金計畫，並強調目前尚未作出任何結論。

特朗普政府加強對哈佛大學施壓。美聯社

哈佛大學發言人表示，校方正在檢視司法部的最新通知。路透社

哈佛的「中國相關助學金計畫」受到調查。路透社

涉中國助學金計畫

司法部表示，這項調查聚焦哈佛的「中國相關助學金計畫」；司法部指出，中國捐款人曾捐款支持僅限特定國家學生申請的助學金，而這類限制可能構成基於原籍國的非法歧視。

助理司法部長迪倫（Harmeet Dhillon）說：「學校不能一方面接受聯邦經費，另一方面又接受外國資金，設立刻意排除美國公民的助學金。這種做法若屬實，即屬違法。」

中國使館：中美教育合作互利共贏

對此，哈佛在書面聲明中表示，校方依法履行捐款申報義務，並強調在分配助學金時，不會因種族、族裔或原籍國而非法歧視學生。哈佛大學發言人表示，校方正在檢視司法部的最新通知。

中國駐美大使館發言人劉暢則發聲明說，中美教育合作互利共贏，中國堅持正常教育和學術交流不應因政治目的而中斷。

司法部指控或侵民權法

根據哈佛向聯邦政府申報的資料，哈佛數十年來共接受約45億美元（約352億港元）外國資金，其中約6.3億美元（逾49億港元）來自中國。

司法部在聲明中提出一項罕見的法律主張，認為將私人資金用於資助特定國家的學生，可能侵害美國學生的民權。

司法部指出，哈佛大學似乎接受了來自中國來源的資金，並遵守其限制，將資助提供給外國學生（推測為中國學生），此舉可能損害了包括美國公民在內的其他國籍學生權益。

特朗普政府加強施壓 法律攻防持續

特朗普政府多次公開抨擊哈佛大學，認為其長期遭「覺醒文化」（wokeness）滲透與反猶太主義影響，不僅要求校方接受招生與聘僱監督，更威脅削減數十億美元補助，雙方爭端甚至擴及學術限制與簽證審查。

儘管法律攻防仍在持續，聯邦政府正持續尋找新的施壓方式，包括限制哈佛招收國際學生和禁止資助現役軍人前往該校就讀，並對哈佛的招生程序展開調查。