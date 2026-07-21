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英國首相︱貝安德上任首日與特朗普通電話 雙方討論國防安全與中東局勢

即時國際
更新時間：09:50 2026-07-21 HKT
發佈時間：09:50 2026-07-21 HKT

英國新任首相貝安德（Andy Burnham）上任首日，即與傳統盟友美國展開官方交流。

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祝賀美國成功舉辦世界盃

昨日（20日）下午，英國新任首相貝安德就職後不久，即與美國總統特朗普通電話。通話中，貝安德首先祝賀美國成功舉辦世界盃，並提到英格蘭隊在本次賽事中表現出色；他同時表示，期望未來特朗普造訪曼徹斯特時，能親自向他展示這座城市的魅力。

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在談及施政願景時，貝安德強調，他將全力推動全國各地的「再工業化」，確保「每個郵政編碼區」（每個地方）都能實現良好的經濟成長。

此外，貝安德也重申了對國防與安全的承諾，並指出保障英國及其盟友的安全是其首要任務。

隨後，特朗普就中東局勢的最新進展進行了介紹。貝安德則概述了英國在維護霍爾木茲海峽航運安全上的努力，以確保全球供應鏈穩定，進而降低國內企業與家庭的生活成本。

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