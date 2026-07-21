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沖繩驚現UFO？神秘發光體海上盤旋20分鐘 反覆隱現還疑似分裂 

即時國際
更新時間：09:19 2026-07-21 HKT
發佈時間：09:19 2026-07-21 HKT

 

日本沖繩縣南城市近日出現神秘發光物體，引發當地民眾與網民熱議。於7月6日晚間，多名居民在海岸及附近區域目擊天空中出現異常橘黃色光點，光芒不僅一度分拆成兩個，還在靠近與分離之間反覆變化，全程持續約20分鐘，令目擊者驚呼「難道是UFO嗎？」。雖然專家初步研判可能與大氣現象或直升機活動有關，惟海上保安廳指當時附近並無飛行任務，令神秘光點的成因更增添懸疑色彩。

海上光點閃爍分合 目擊者一度以為空難

據《沖繩時報》報道，事件發生於7月6日晚上約7時30分，地點為沖繩縣南城市玉城百名海灘（Hyakuna Beach）。53歲自僱人士古波津泉當時到海邊拍攝風景，突然發現東方天空出現一個異常明亮的光點。

他表示，最初只有一個光點，其後突然分裂成兩個，兩道光一度並排飛行，之後又逐漸分開，再朝同一方向移動，其後更分裂出第三個光點；三個光點時隱時現，整個過程持續約20分鐘。

古波津說，自己幾乎每天都會在同一時間到海邊，因此十分熟悉當地景象，當晚所見明顯與平日不同。「那道光看起來幾乎沒有移動，但亮度愈來愈強，就像正在燃燒一樣。我一度懷疑是否發生飛機事故，所以立即拿出手機拍攝。」

他又表示，發光物位於地平線上方，從百名海灘望去，感覺位置比東南方約5公里外的久高島更近。

除了古波津外，居於沖繩市的治療師高橋結子亦於當晚約8時，從寓所陽台望向南城市久高島方向時，看見海面上方出現1至3個橙色光點。

她形容，光點不停反覆出現及消失，持續約20分鐘。「如果是飛機，應該會一直朝同一方向飛行，但這些光點忽隱忽現，非常不可思議，難道是UFO嗎？」

事件曝光後，不少網民在社交平台熱烈討論，有人猜測是無人機、軍事照明彈，甚至是不明飛行物。

專家疑大氣現象或直升機 官方稱無飛行紀錄

不過，前石垣島天文台台長宮地竹史表示，當晚東南方天空並沒有如此明亮的恆星或行星，因此排除是一般天體。他認為，大氣中的薄霧有可能令光線擴散，產生如火焰般的視覺效果；另一可能則是直升機進行救援或訓練時發出的燈光。

然而，日本第11管區海上保安本部表示，事發時並沒有接獲南城市附近有航空器飛行的資料，亦沒有安排直升機或其他飛行訓練，因此未能證實光源來自航空器。

截至目前，當局仍未公布有關神秘光點的正式調查結果，事件真正成因仍然眾說紛紜，也令這宗沖繩夜空神秘發光事件更添神秘色彩。

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