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阿富汗東部暴雨成災 釀至少20死80傷逾百人失蹤

即時國際
更新時間：09:04 2026-07-21 HKT
發佈時間：09:04 2026-07-21 HKT

阿富汗東部努里斯坦省因強降雨導致洪災，至少20人死亡，逾80人受傷，另有100多人失蹤。

受災最嚴重的是努里斯坦省首府帕倫市，大量住宅和基礎設施遭到洪水破壞。

完全摧毀整個市政區

國家災害管理局發言人哈馬德周一（20日）在社交媒體發文說，努里斯坦省災害應急管理部門負責人已趕赴災區，並開始搜尋遇難者、救助傷者及搶險救援行動。

阿富汗東部努里斯坦省首府帕倫市洪水為患。法新社
阿富汗東部努里斯坦省首府帕倫市洪水為患。法新社

洪水完全摧毀了整個市政區，以及酒店和數十家商店。

失蹤者包括市長及地方官員

國家災難管理局表示，已經尋獲20具遺體，另有逾80人受傷，仍有超過100人失蹤。失蹤者包括市長及市政府官員。

環境保護當局首長哈里斯指，當地洪水災情加劇，嚴重影響阿富汗人民，且導致該國的人道危機。

阿富汗特別容易受到氣候變化影響，4月襲擊阿富汗的洪水與降雨造成約150人死亡，5月則至少有24人罹難。 

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