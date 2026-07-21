特朗普簽行政命令 加強國防供應鏈「去中國化」

美國總統特朗普周一（20日）簽署行政命令，進一步收緊國防供應鏈規範，將提高美國國防承包商採購中國等受限制國家關鍵礦物與原料的豁免門檻，藉此降低美國武器生產對中國供應鏈的依賴，並加速推動國防供應鏈「去中國化」。

行政命令指出，自2027年1月起，申請從「非盟友外國」取得敏感材料的企業，必須盡全力尋找其他合規材料或證明無相關材料。這些國家通常指中國、北韓、俄羅斯和伊朗。

美國試圖限制來自中國及其他防務供應鏈。路透社

近年美國持續要求包括洛歇馬丁（Lockheed Martin）等國防承包商全面檢視供應鏈潛在風險。路透社

新規涵蓋礦物、磁鐵、化學品及軟件

新規涵蓋礦物、磁鐵、化學品、鍛造件及軟件等國防相關物資。國防部將深入盤點各層級供應商，確認關鍵材料與零組件是否來自中國、北韓、俄羅斯及伊朗等國家，並評估供應商的外國持股、財務狀況及製造風險。

白宮官員指出，依據新規，國防承包商無法再以「中國供應商成本較低或取得較容易」作為申請豁免的理由，未來企業若希望採購來自中國等受限制國家的材料，必須證明已搜尋其他供應來源，完整揭露原料來源，並提出逐步降低依賴受限制供應商的改善計畫；若未符合新規要求，可能面臨失去政府採購合約等後果。

白宮要求承包商設定時間表

白宮貿易顧問納瓦羅表示，承包商必須詳細說明移除這些「不合規」敏感材料的步驟，並設定時間表，政府不再接受業者以「沒有其他選項」作為理由，強調國防產業必須真正尋找替代供應鏈，而非繼續依賴中國等海外供應商。

目前，來自中國等國的某些稀土磁鐵可透過豁免取得用於國防供應鏈。

近年美國持續要求包括洛歇馬丁及波音等國防承包商擴大武器生產，同時全面檢視供應鏈潛在風險；然而，導彈、軍機及其他先進武器系統所需的關鍵礦物與加工材料，目前仍有相當比例仰賴中國供應，令美國軍工企業一方面面臨降低對中國依賴的政策要求，另一方面又須維持武器供應速度。

