關稅戰｜美宣布向加國大部分商品加徵50%關稅 30日後正式生效
發佈時間：05:41 2026-07-21 HKT
美加貿易戰再次激化。白宮周一（20日）宣布，將對部分加拿大進口商品額外徵收50%從價關稅，以回應加拿大針對美國汽車、酒類及乳製品採取的「報復性及歧視性措施」。報道指，新關稅將於行政命令簽署30日後正式生效，勢進一步加劇北美貿易緊張局勢。
白宮表示，新關稅將根據《1930年關稅法》（Tariff Act of 1930）第338條實施。該條文授權美國總統，對任何「歧視美國商業利益」的國家進口商品徵收額外關稅。美方指，加拿大近年接連推出多項針對美國商品的反制措施，因此有必要採取行動，維護美國企業利益。
美聯社報道，美國高級官員表示，加拿大去年因應特朗普政府早前的關稅措施，在多個省份下架美國酒類產品，並對美國汽車及汽車零件徵收報復性關稅。此外，加拿大一直奉行乳製品供應管理制度，限制美國乳製品進口，亦被華府視為對美國產品構成不公平待遇。
根據白宮安排，新措施將適用於原本受《加拿大－美國－墨西哥協定》（CUSMA／USMCA）保障的大部分加拿大商品，意味不少過去可免關稅進入美國市場的貨品亦將受影響。不過，能源產品、鉀肥（potash）、關鍵礦產、魚類，以及已受《1962年貿易擴展法》第232條關稅約束的鋼鐵、鋁材及汽車等產品，將獲豁免，不受新措施影響。
有美國官員強調，今次措施並非要與加拿大展開全面貿易戰，而是針對加拿大持續採取的報復行動作出回應，形容有關關稅屬「防禦性措施」。
分析指，新關稅涵蓋多類加拿大出口商品，包括葡萄酒、水泥、冰球用品等，勢必進一步衝擊兩國每年逾7,000億美元的雙邊貿易，亦可能推高美國企業進口成本及消費者物價。
近年美加貿易摩擦持續升溫。特朗普政府先後向加拿大鋼鐵、鋁材及汽車產品加徵關稅，加拿大則以汽車、酒類等美國商品實施報復措施。特朗普近日更曾公開批評加拿大野火濃煙飄入美國，揚言不排除採取更多關稅措施，令兩國關係再添變數。
市場人士認為，隨着美國再次大幅提高對加拿大商品關稅，北美貿易摩擦勢將進一步升級，未來加拿大會否推出新一輪反制措施，以及雙方能否重返談判桌，將成為市場關注焦點。