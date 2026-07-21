關稅戰｜美宣布向加國大部分商品加徵50%關稅 30日後正式生效

美加貿易戰再次激化。白宮周一（20日）宣布，將對部分加拿大進口商品額外徵收50%從價關稅，以回應加拿大針對美國汽車、酒類及乳製品採取的「報復性及歧視性措施」。報道指，新關稅將於行政命令簽署30日後正式生效，勢進一步加劇北美貿易緊張局勢。

白宮表示，新關稅將根據《1930年關稅法》（Tariff Act of 1930）第338條實施。該條文授權美國總統，對任何「歧視美國商業利益」的國家進口商品徵收額外關稅。美方指，加拿大近年接連推出多項針對美國商品的反制措施，因此有必要採取行動，維護美國企業利益。

美國總總統特朗普與加拿大總理卡尼昨日一同現身世界盃決賽閉幕儀式。路透社

白宮宣布，將對部分加拿大進口商品額外徵收50%從價關稅。路透社

美聯社報道，美國高級官員表示，加拿大去年因應特朗普政府早前的關稅措施，在多個省份下架美國酒類產品，並對美國汽車及汽車零件徵收報復性關稅。此外，加拿大一直奉行乳製品供應管理制度，限制美國乳製品進口，亦被華府視為對美國產品構成不公平待遇。

根據白宮安排，新措施將適用於原本受《加拿大－美國－墨西哥協定》（CUSMA／USMCA）保障的大部分加拿大商品，意味不少過去可免關稅進入美國市場的貨品亦將受影響。不過，能源產品、鉀肥（potash）、關鍵礦產、魚類，以及已受《1962年貿易擴展法》第232條關稅約束的鋼鐵、鋁材及汽車等產品，將獲豁免，不受新措施影響。

有美國官員強調，今次措施並非要與加拿大展開全面貿易戰，而是針對加拿大持續採取的報復行動作出回應，形容有關關稅屬「防禦性措施」。

分析指，新關稅涵蓋多類加拿大出口商品，包括葡萄酒、水泥、冰球用品等，勢必進一步衝擊兩國每年逾7,000億美元的雙邊貿易，亦可能推高美國企業進口成本及消費者物價。

近年美加貿易摩擦持續升溫。特朗普政府先後向加拿大鋼鐵、鋁材及汽車產品加徵關稅，加拿大則以汽車、酒類等美國商品實施報復措施。特朗普近日更曾公開批評加拿大野火濃煙飄入美國，揚言不排除採取更多關稅措施，令兩國關係再添變數。

市場人士認為，隨着美國再次大幅提高對加拿大商品關稅，北美貿易摩擦勢將進一步升級，未來加拿大會否推出新一輪反制措施，以及雙方能否重返談判桌，將成為市場關注焦點。