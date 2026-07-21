  世界盃2026｜加國饒舌歌手重注$1170萬押阿根廷 「Drake魔咒」再掀熱話

2026年美加墨世界盃決賽圓滿落幕，西班牙於加時階段絕殺阿根廷奪冠。賽場外，被譽為體育界「第一燈神」的加拿大饒舌天王Drake再次展現「Drake魔咒」（Drake Curse）的驚人威力。他於賽前豪擲價值150萬美元（約1170萬港元）的加密貨幣「泰達幣」（Tether），押注阿根廷能在90分鐘法定時間內擊敗西班牙，結果隨著賽事逼入加時，這筆重注瞬間化為烏有。

對阿根廷信心爆棚 豪賭90分鐘內完勝

據外媒報道，Drake今次對阿根廷奪冠信心十足，不惜豪下重注，期望博取高達517.5萬美元（約4036萬港元）的巨額回報。然而，他所下注的條款頗苛刻，要求阿根廷必須在90分鐘法定時間內「解決」西班牙。

最終，兩隊在90分鐘內握手言和，西班牙更在加時階段一擊即中捧走雷米金盃。這意味著即使阿根廷能在加時賽勝出或互射十二碼中勝出，Drake的注單亦早已宣告作廢，再次證實其預測指標「精準反向」，而且輸得徹底。

「Drake魔咒」屢試不爽 粉絲賽前早捏冷汗

Drake一向有預測賽事屢下錯注的「美譽」，只要被他公開支持或加持的隊伍，往往難逃敗北命運，因而獲球圈冠以「Drake魔咒」之名。

事實上，他近年在體育博彩上的失利紀錄屢見不鮮。例如今年2月舉行的第60屆美式足球聯盟（NFL）超級碗決賽，他便曾下注100萬美元（約780萬港元）支持新英倫愛國者（New England Patriots）擊敗西雅圖海鷹（Seattle Seahawks），最終同樣以損手離場。因此，當阿根廷球迷在賽前得知Drake重注加持自家球隊時，不少人已捏一把冷汗，憂心魔咒再次應驗，結果真的再次應驗。

神秘交易員押注$780萬 迷因幣利潤一鋪清零

據報，除了Drake落重注慘敗外，亦有加密貨幣界的投機者在這場決賽中慘遭滑鐵盧。報道指，一名網名為「gud.hl」的神秘交易員，早前於高風險的「特朗普」（TRUMP）迷因幣市場中斬獲超過100萬美元（約780萬港元）利潤。

該名交易員隨後將所有收益及本金結集，以10%的賠率下注123萬美元（約998萬港元）押注阿根廷隊獲勝，企圖博取高達1235萬美元（約9633萬港元）的派彩。豈料西班牙最終鎖定勝局，讓這位交易員賺得的利潤連同本金在頃刻間全數化為烏有。