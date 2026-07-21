船長船員執勤時食大麻 圭亞那渡輪沉沒已知2死逾66失蹤 

南美洲國家圭亞那（Guyana）發生重大海上事故。一艘載有至少133人的老舊渡輪「巴里馬號」（MV Barima），於當地時間上周六（18日）晚間在北大西洋沿岸遭巨浪擊中後翻覆沉沒。當局火速展開大規模海空搜救，至今成功救出67人，並尋獲兩具女性遺體，仍有超過66人下落不明，生死未卜。更令人震驚的是，救援過程發現包括船長在內的多名船員涉嫌在值勤時吸食大麻，且渡輪存在嚴重的「未實名登船」及超載問題，遇難人數恐更多。

夜航遇巨浪翻覆 逾百乘客睡夢中遇險

綜合外媒報道，出事的「巴里馬號」建於1939年，船齡高達87年。該船於18日下午3時左右從首都喬治敦（Georgetown）出發，原定前往西北部凱圖馬港（Port Kaituma）。至當晚約11時，渡輪在距離海岸約7英里處突遭巨浪打擊導致傾覆，並發出緊急求救訊號。

圭亞那渡輪沉沒，目前已知有2人死亡，逾66人失蹤。路透社

圭亞那渡輪沉沒，當局展開拯救行動。路透社

圭亞那渡輪在夜間被浪打沉，當局派出救生艇救人。路透社

倖存者韋恩·基特森（Wayne Kitson）回憶，事故發生時大部分乘客已在睡夢中，突如其來的劇烈晃動讓全船陷入恐慌。他在冰冷的大海中漂浮求生長達6小時才獲救，但其妻子與幼女至今仍音訊全無。另一名倖存者則透露，事發時全家8人同行，最終僅他與兒子保住性命，其餘6名親人全部失蹤。

登船名冊不實 船長船員大麻檢測呈陽性

搜救行動展開後，當局發現實際救援情況遠比預期複雜。起初官方登記名單顯示船上載有116名乘客及17名船員，但獲救者中卻有多人根本不在名冊上。公共工程部長埃奇希爾（Juan Edghill）承認，原始名單未能真實反映船上實際人數，當局需呼籲家屬主動聯絡以拼湊出準確的失蹤者名單。

此外，在對獲救人員進行例行體檢時，當局發現包含船長在內的多名船員對大麻檢測呈陽性反應。圭亞那總理菲利普斯（Mark Phillips）及公共工程部證實有關結果，事件引發社會對航行安全監管不力的強烈抨擊。

當局啟動全面調查 官員或面臨停職

目前，圭亞那政府已成立聯合調查組，針對乘客名單準確度、貨物裝載狀況、船隻維修記錄，以及船員航行前後的行為展開全面調查。埃奇希爾表示，多名交通與港務局高層官員可能會被暫時停職，以配合警方、海岸衛隊及海事管理局的調查工作，若證實有職務疏忽或違法行為，定必依法嚴辦。