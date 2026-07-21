Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中東局勢｜胡塞武裝宣布對沙特實施海上封鎖 兩赴中印油輪紅海掉頭

即時國際
更新時間：01:53 2026-07-21 HKT
發佈時間：01:53 2026-07-21 HKT

中東局勢再度惡化，與伊朗結盟的也門胡塞武裝（Houthis）周一（20日）宣布，即日起對沙特阿拉伯實施「海上禁運」。沙特主導的多國聯軍隨後表示，已採取措施保護成員國船隻安全通行曼德海峽，並將堅決回應胡塞武裝的任何威脅。惟至周二（21日），兩艘原定前往中國及印度、合載近270萬桶沙特原油的油輪在紅海掉頭，改道駛向埃及蘇彝士運河。外界憂慮，紅海航運及全球能源供應或將進一步受到衝擊。

相關新聞：伊朗局勢︱沙特空襲薩那機場攔截伊朗客機 胡塞武裝報復扣押紅十字國際委員會飛機及機長

航商接獲攻擊警告

據航運數據顯示，超大型原油運輸船「新龍陽號」周一於沙特延布港裝載200萬桶原油，原計劃駛出紅海前往中國，但隨後在海域掉頭轉往蘇彝士運河；另一艘裝載約70萬桶原油、目的地為印度的油輪「羅多斯號」，亦於周二掉頭駛向蘇彝士運河。
胡塞武裝向向多間航運公司發送電子郵件稱，航運公司不應在沙特港口裝卸貨物，否則可能在「任何地點」遭到攻擊。

另一方面，美軍周一深夜稱，已連續第10個晚上對伊朗發動空襲；伊朗則向約旦及巴林境內的美國目標發動打擊，其中包括位於巴林的美國海軍第五艦隊司令部。此外，伊朗革命衛隊說，兩艘試圖取道南部「危險航道」通過霍爾木茲海峽的油輪當天發生爆炸並起火，被迫停航。

相關新聞：也門叛軍：全面禁止以紅海航行

禁運基於「以眼還眼」原則

 

早前，胡塞武裝軍事發言人薩里亞（Yahya Saree）透過電視講話宣布，組織基於「以眼還眼」原則，正式對沙特實施海上禁運措施，並強調聲明發表後即時生效。

胡塞武裝軍事發言人薩里亞（Yahya Saree）表示，基於「以眼還眼」原則，對沙特實施海上禁運措施。美聯社資料圖片
胡塞武裝軍事發言人薩里亞（Yahya Saree）表示，基於「以眼還眼」原則，對沙特實施海上禁運措施。美聯社資料圖片

路透社報道，胡塞武裝表示，這項海上封鎖是為了回應沙特多年來對也門的軍事行動及封鎖政策，形容沙特過去近12年持續對也門人民實施「不公及壓迫性的圍困」，「掠奪我們的資源，並透過海、陸、空全面封鎖我們的港口與機場」，因此決定採取報復行動。

胡塞武裝上周已指控沙特空襲其控制下的一座機場，其後向沙特發射導彈及無人機，打破雙方自2022年非正式停火以來維持約4年的相對平靜局面。今次宣布海上封鎖，亦是胡塞武裝自停火後首次再度大幅升級對沙特的軍事行動。

分析指出，若胡塞武裝嘗試在曼德海峽（Bab el-Mandeb）攔截與沙特有關船隻，將直接威脅全球最重要的航運通道之一。曼德海峽連接紅海與亞丁灣，約12%的全球海上貿易及大量石油運輸均需途經該航道，一旦航運受阻，勢將推高運輸成本及國際油價。

路透社指出，胡塞武裝最新行動亦意味中東衝突進一步擴大，除了伊朗與美國持續對峙外，沙特亦再度被捲入地區危機，全球能源供應及國際貿易面臨更大不確定性。

最Hit
長者銀行福利2026｜60歲以上專享！全港12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
長者銀行優惠2026｜60歲以上專享福利！12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
生活百科
16小時前
謝賢離世丨四哥父子受訪片掀討論 謝霆鋒向父撒嬌「冇咗你唔掂」 一句惹哭網民：你好本事
謝賢離世丨四哥父子受訪片掀討論 謝霆鋒向父撒嬌「冇咗你唔掂」 一句惹哭網民：你好本事
影視圈
11小時前
國產AI「四大天王」崛起 掌握逾萬億商業王國 月之暗面楊植麟僅34歲最年輕
國產AI「四大天王」崛起 掌握逾萬億商業王國 月之暗面楊植麟僅34歲最年輕
投資理財
4小時前
謝賢離世丨《星島頭條》獨家報導四哥離世日子 田啟文證前輩7月16日過身：低調處理
04:49
謝賢離世丨《星島頭條》獨家報導四哥離世日子 田啟文證前輩7月16日過身：低調處理
影視圈
10小時前
公屋出身新人「天價」禮金引議？ 女方家長開大口叫價168萬 新郎父嬲爆1句反駁 網民：嫁女定賣女呀
公屋出身新人「天價」禮金引議？ 女方家長叫價168萬 新郎父嬲爆1句反駁 網民：人口販賣嚟
生活百科
17小時前
謝賢離世丨好友公開四哥晚年從未曝光居家照 零打扮休養星味依然 後輩輪流到豪宅探望
謝賢離世丨好友公開四哥晚年從未曝光居家照 零打扮休養星味依然 後輩輪流到豪宅探望
影視圈
1小時前
深圳氣象台預測，未來一星期，或有颱風於廣東省登陸。
颱風「紅霞」打到嚟？ 深圳氣象台：7‧26前後廣東登陸
即時中國
15小時前
由幼童到基層家庭：馬會構建社區護齒防線
社會資訊
2026-07-20 15:27 HKT
杭州圖書館︱流浪漢入內遭投訴 館方18年前神回覆再熱傳：你有權選擇離開
杭州圖書館︱流浪漢入內遭投訴 館方18年前神回覆再熱傳：你有權選擇離開
即時中國
3小時前
苗金鳳設靈丨黃文慧徐寶鳳到場弔唁 高雄送別好拍檔 哽咽談謝賢：曾經幫過我
06:04
苗金鳳設靈丨黃文慧徐寶鳳到場弔唁 高雄送別好拍檔 哽咽談謝賢：曾經幫過我
影視圈
15小時前