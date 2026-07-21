中東局勢｜胡塞武裝宣布對沙特實施海上封鎖 兩赴中印油輪紅海掉頭

中東局勢再度惡化，與伊朗結盟的也門胡塞武裝（Houthis）周一（20日）宣布，即日起對沙特阿拉伯實施「海上禁運」。沙特主導的多國聯軍隨後表示，已採取措施保護成員國船隻安全通行曼德海峽，並將堅決回應胡塞武裝的任何威脅。惟至周二（21日），兩艘原定前往中國及印度、合載近270萬桶沙特原油的油輪在紅海掉頭，改道駛向埃及蘇彝士運河。外界憂慮，紅海航運及全球能源供應或將進一步受到衝擊。

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航商接獲攻擊警告

據航運數據顯示，超大型原油運輸船「新龍陽號」周一於沙特延布港裝載200萬桶原油，原計劃駛出紅海前往中國，但隨後在海域掉頭轉往蘇彝士運河；另一艘裝載約70萬桶原油、目的地為印度的油輪「羅多斯號」，亦於周二掉頭駛向蘇彝士運河。

胡塞武裝向向多間航運公司發送電子郵件稱，航運公司不應在沙特港口裝卸貨物，否則可能在「任何地點」遭到攻擊。

另一方面，美軍周一深夜稱，已連續第10個晚上對伊朗發動空襲；伊朗則向約旦及巴林境內的美國目標發動打擊，其中包括位於巴林的美國海軍第五艦隊司令部。此外，伊朗革命衛隊說，兩艘試圖取道南部「危險航道」通過霍爾木茲海峽的油輪當天發生爆炸並起火，被迫停航。

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禁運基於「以眼還眼」原則

早前，胡塞武裝軍事發言人薩里亞（Yahya Saree）透過電視講話宣布，組織基於「以眼還眼」原則，正式對沙特實施海上禁運措施，並強調聲明發表後即時生效。

胡塞武裝軍事發言人薩里亞（Yahya Saree）表示，基於「以眼還眼」原則，對沙特實施海上禁運措施。美聯社資料圖片

路透社報道，胡塞武裝表示，這項海上封鎖是為了回應沙特多年來對也門的軍事行動及封鎖政策，形容沙特過去近12年持續對也門人民實施「不公及壓迫性的圍困」，「掠奪我們的資源，並透過海、陸、空全面封鎖我們的港口與機場」，因此決定採取報復行動。

胡塞武裝上周已指控沙特空襲其控制下的一座機場，其後向沙特發射導彈及無人機，打破雙方自2022年非正式停火以來維持約4年的相對平靜局面。今次宣布海上封鎖，亦是胡塞武裝自停火後首次再度大幅升級對沙特的軍事行動。

分析指出，若胡塞武裝嘗試在曼德海峽（Bab el-Mandeb）攔截與沙特有關船隻，將直接威脅全球最重要的航運通道之一。曼德海峽連接紅海與亞丁灣，約12%的全球海上貿易及大量石油運輸均需途經該航道，一旦航運受阻，勢將推高運輸成本及國際油價。

路透社指出，胡塞武裝最新行動亦意味中東衝突進一步擴大，除了伊朗與美國持續對峙外，沙特亦再度被捲入地區危機，全球能源供應及國際貿易面臨更大不確定性。