世界盃2026｜特朗普變球壇燈神？押邊隊輸邊隊 現身頒獎被噓

2026年美加墨世界盃決賽於美國時間7月19日圓滿落幕，西班牙最終以1比0絕殺阿根廷奪冠，粉碎了對手的衛冕夢。親自到球場觀戰的美國總統特朗普不僅再次展現「燈神」威力，在現身頒獎儀式時更遭到現場球迷大聲喝倒彩。

賽前公開撐阿根廷 「很難押美斯輸 」

在決賽開踢前，特朗普接受霍士新聞採訪，被問到認為哪支球隊會獲勝時，他透露自己一直在思考這個問題，因為「知道媒體會問」。特朗普表示阿根廷總統米萊是他的好朋友，且對方做得非常出色。

雖然特朗普聲稱「不會選邊站」，但他隨即表示很難押注阿根廷球星美斯會輸，讚賞美斯非常出色，更坦言自己一直很喜歡美斯與葡萄牙球星C朗。豈料，被特朗普看好的阿根廷最終在加時賽遭到西班牙絕殺，無緣衛冕。

事實上，特朗普近期的體育賽事預測與現場觀賽記錄堪稱「反向指標」：

籃球：今年6月8日，特朗普現身紐約麥迪遜廣場花園觀賞NBA總決賽第三場，結果主場的紐約人爆冷不敵聖安東尼奧馬刺。

棒球：今年3月18日，他現場觀看世界棒球經典賽（WBC）決賽，衛冕的美國隊最終以2比3不敵委內瑞拉。

喊話美國將立即再申辦世界盃

除了賽前預測失靈，特朗普在賽後的頒獎儀式上也遭遇尷尬一幕。當他與國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）一同現身頒獎台時，看台上傳來一片顯著的噓聲。直至兩人正式向球員和教練頒發獎牌時，現場噓聲才漸漸停下。

特朗普在出席決賽前向霍士新聞透露，自己已向恩芬天奴提出，美國將立即再次申請舉辦世界盃，並大讚本屆賽事非常成功，「上座率達到了99.9%，實際上甚至都爆滿了。」

然而，國際足協早已確定未來的世界盃舉辦權——2030年世界盃將由西班牙、葡萄牙和摩洛哥聯合主辦（前三場賽事於南美舉行），而2034年世界盃已確定由沙特阿拉伯奪得。