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美國反ICE退伍軍人紐約聯邦大樓外縱火釀3傷被捕 FBI列反政府襲擊｜有片

即時國際
更新時間：16:30 2026-07-21 HKT
發佈時間：16:30 2026-07-21 HKT

美國紐約曼哈頓一幢設有移民法庭的聯邦政府大樓外發生縱火案，一名反對美國移民及海關執法局（ICE）的退伍男人，在大樓外潑灑易燃液體後點火，火勢一度猛烈，烈燄熊熊，造成三人受輕傷。聯邦調查局（FBI）將事件列作針對聯邦設施的反政府襲擊，並由紐約聯合反恐特遣隊接手調查。

疑犯攜汽油彈、氣槍及反ICE標語　曾有反移民執法紀錄

事發於位於曼哈頓的聯邦廣場26號（26 Federal Plaza），大樓內設有移民法庭及多個聯邦政府部門。

網上流傳片段顯示，涉案男子在大樓外向地面傾倒液體，其後點燃火種，現場瞬間燃起熊熊烈火。

FBI紐約分局助理局長巴納克爾（James Barnacle）表示，疑犯利用煙火裝置（fireworks）引燃易燃物，製造大火，形容事件是一次「針對聯邦設施的反政府襲擊」（anti-government attack on a federal facility）。

他指出，涉案男子被捕時身上攜有一個燃燒裝置（incendiary device）、一支氣槍（pellet gun），以及一塊寫有「ICE滾出我們的街道」（ICE Off Our Streets）的標語，相信其犯案動機與反對ICE執法有關。

事件中，3人吸入濃煙或受火勢波及，均受輕傷，經治理後已出院。

聯邦調查局表示，疑犯已被拘捕，目前正由FBI紐約聯合反恐特遣隊（Joint Terrorism Task Force）接手調查，以釐清其犯案動機及是否涉及其他同黨。

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