AliExpress｜全球速賣通被指放任違法、冒牌貨販售 歐盟罰款49億

阿里巴巴旗下的AliExpress（全球速賣通）被歐盟指控未能有效遏止非法、不安全及仿冒產品在其平台上銷售，罰款破紀錄的5.5億歐元（約49.2億港元）。監管機構設定了10月20日的最後期限，要求AliExpress提出補救措施。若12月再次裁定其不符合《數位服務法》（DSA）規定，有可能進一步處罰。

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西班牙格拉納達的一個AliExpress標誌。 路透社

歐盟委員會於去年六月指控AliExpress未遵守《數位服務法》中關於評估及減輕非法產品傳播風險的規定。歐盟科技事務負責人維爾庫寧（Henna Virkkunen）向記者表示：「這對消費者而言非常危險，對那些遵守我們所有規則的公司來說也不公平。」

不安全玩具、危險化妝品上架

該報告指出，AliExpress未能偵測，導致仿冒品、不安全玩具、危險化妝品等各類非法商品，在平台上持續上架長數周之久，且未妥善評估其是否擁有足夠的人力來審查相關風險。處罰政策也無效，受處罰的商家仍持續在其平台上銷售違禁商品。平台的推薦系統與廣告系統，更是加劇了非法商品的傳播。

去年AliExpress歐洲用戶多達1.93億，而Shein有1.56億、Temu有1.3億。Temu早前也因違反《數位服務法》被罰款2億歐羅，Shein則正面臨持續的調查。

去年6月，AliExpress同意採取措施打擊平台上潛在非法及色情內容的傳播後，成功避免了一筆最高可能達其全球年度營業額6%的罰款。