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以巴停火｜哈馬斯停火談判代表哈亞 接任政治局主席

即時國際
更新時間：22:00 2026-07-20 HKT
發佈時間：22:00 2026-07-20 HKT

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈馬斯（Hamas）宣布，負責與以色列進行間接停火協商的首席談判代表哈亞（Khalil al-Hayya）獲選為哈馬斯政治局新任主席。

法新社報道，哈馬斯發表聲明宣布：「聖戰者哈亞弟兄已當選政治局主席，接替殉道的領袖辛瓦爾（Yahya al-Sinwar）。」

內塔尼亞胡堅持「全面清除哈馬斯」並實施永久軍事控制。路透社
內塔尼亞胡堅持「全面清除哈馬斯」並實施永久軍事控制。路透社

辛瓦爾被指控是2023年10月7日「阿克薩洪水行動」主要策劃者之一，這場行動引發加沙戰爭，以軍2024年在加沙將他擊斃。

哈亞出生於1960年，是哈馬斯與以色列停火談判的重要人物，去年在多哈逃過以色列暗殺，但他的一名兒子因襲擊身亡。

一名哈馬斯高層官員告訴法新社，哈亞以壓倒性票數當選，預計下周正式上任。

哈亞（Khalil al‑Hayya）逃過暗殺，但其次子與另外五名官僚同告身亡。法新社
哈亞（Khalil al‑Hayya）逃過暗殺，但其次子與另外五名官僚同告身亡。法新社

哈馬斯7月6日宣布將正式解散自2007年以來一直治理加沙地帶的行政機構，準備將控制權全面移交予由美國總統特朗普牽頭的「和平委員會」（Board of Peace）轄下「加沙行政委員會」（NCAG）。

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