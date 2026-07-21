日本男大學生騎水上電單車 撞飛同行女性1人失去意識

日本兵庫縣發生水上電單車意外，5名大學生一同到赤穗市海灘玩水，其間一名女生遭男友人駕駛水上電單車撞倒，失去意識。

事發於7月20日中午12時半左右，兵庫縣警方及姬路海上保安部接報後出動，抵達現場時女生已被民眾救起。 女生由醫療直升機送往加古川市內的醫院，據稱送醫時失去意識，日媒指她一度心肺停止，其後恢復，但仍處於危急狀態。

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疑操作失誤將友人撞飛

姬路海上保安部指出，女傷者來自大阪府四條畷市，3男2女一行五人前往海灘遊玩。當時2女在淺灘玩水，男生駕駛水上電單車操作失誤，導致2女被「撞飛」。

在5人之中，有2名男性持有水上電單車駕照。該水上電單車是向租賃店租的，也曾以雙人騎乘等方式遊玩。日本海上保安廳認為撞人男子因某種原因犯了駕駛錯誤，具體細節仍在調查中。