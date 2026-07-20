英國首相｜脫歐後迷失方向 10年換7相【時序一覽】

自2016年英國公投決定脫歐，英國政壇動盪，領導人一直難找到明確的發展方向，也未能振興增長緩慢的經濟。高額債務和不斷增加的福利支出拖累了英國經濟之際，全球威脅卻不斷增加，以下是10年來換7任首相的經過：

卡梅倫。 路透社

2016年6月：英國公投決定脫歐，卡梅倫（David Cameron）辭任首相，文翠珊接任。

文翠珊。 路透社

2017年6月：文翠珊宣布提前大選，所屬保守黨失去國會絕對多數優勢，文翠珊留任首相組建少數派政府，脫歐工作陷入僵局，爛尾收場。

2019年5月：文翠珊辭職，約翰遜接任。

約翰遜。 美國社

2019年12月：約翰遜率領保守黨取得壓倒性勝利。



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2020年1月：約翰遜落實脫歐程序；英國於2020年1月31日正式脫離歐盟。

2022年7月：約翰遜陷「派對門」醜聞，被揭新冠「封城」期間在多個政府場所開派對，遭逼宮下台。

卓慧思。 路透社

2022年9月：卓慧思接任首相，減稅計劃導致市場崩潰，在任僅45天便旋風下台。

2022年10月：辛偉誠（Rishi Sunak）出任首相。

2024年5月：辛偉誠趁經濟出現正面訊號宣布舉行大選，保守黨慘敗。

民眾普遍認為辛偉誠的表現不濟。 AP

2024年7月：工黨施紀賢以壓倒性勝利姿態出任首相。

2025年2月：「脫歐旗手」法拉奇領導的「改革英國黨」在民調中支持率飆升。

2026年5月：工黨在地方選舉中慘敗。

6月22日，施紀賢宣佈辭任英國首相及工黨黨魁。美聯社

2026年5月、6月：英國多位高級部長辭職。

2026年6月：貝安德在英格蘭北部贏得國會席位。

2026年7月：貝安德當選工黨黨魁，成為10年來第7任首相。

貝安德成為工黨新黨魁。 路透社