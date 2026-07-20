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英國首相｜貝安德入主唐寧街 誓言「做得更好」建立新政治模式

即時國際
更新時間：20:03 2026-07-20 HKT
發佈時間：20:03 2026-07-20 HKT

英國首相周一正式進行權力交接，施紀賢將正式向國王查理斯三世遞交辭呈，隨後貝安德（Andy Burnham）將獲英王邀請組閣，正式成為首相。他在一片歡呼聲中，於唐寧街10號首相府外發表首次演說，表示自己獲任命為首相是「一個反思與重振決心的時刻」。

貝安德就任首相，並在唐寧街10號發表上任後首次演說。 路透社
貝安德就任首相，並在唐寧街10號發表上任後首次演說。 路透社

貝安德在施紀賢向英王辭職後，走進白金漢宮。白金漢宮發聲明說：「國王陛下接見了尊敬的貝安德議員，並邀請他組建新政府。尊敬的貝安德議員接受了國王的邀請，並在被任命為首相兼財政大臣時親吻了國王的手。

「反思與重振決心」

貝安德入主唐寧街10號。 路透社
貝安德入主唐寧街10號。 路透社

貝安德在一片歡呼聲中，在唐寧街10號首相府外，首次以首相身分發表演說。他表示，他獲任命為首相是「一個反思與重振決心的時刻」，這一代的政治人物需要「提升表現」，並迎戰眼前的挑戰。他說：「英國必須證明我們能夠再次重拾穩定，這正是我們的挑戰。」

他表示，明白國內民眾已對政治感到厭倦，「我聽到了。我們做得還不夠好，必須做得更好。我們一定會做到的。」

貝安德接受人群祝賀。 路透社
貝安德接受人群祝賀。 路透社

他說將以這一刻作為英國的轉折點，帶來40年來最大的變革，「一種新的政治模式和一種新的經濟模式」，並承諾以民生福祉為政府工作首位。他還承諾將建造更多公屋。

施紀賢：心甘情願地離開

施紀賢臨辭職前在首相府外見記者，表示「我的工作已經完成」。他並說：「能夠擔任首相，為你們和這個偉大的國家服務，是我畢生的榮幸。」「我相信，英國比2年前更加強大、更加公平。」他總結說：「我心甘情願地離開，臉上還帶著微笑。」

捕鼠大臣拉里守候唐寧街10號。 路透社
捕鼠大臣拉里守候唐寧街10號。 路透社
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