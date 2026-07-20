印度「蟑螂人民黨」數千人圖遊行至國會促教長下台 警以催淚彈驅散

印度「蟑螂人民黨」數千名支持者無視禁令遊行至國會，要求教育部長普拉丹（Dharmendra Pradhan）辭職。示威者試圖突破新德里市中心抗議地點周圍的安全路障，警方發射催淚瓦斯，並用警棍驅散人群。這是「蟑螂人民黨」自5月誕生以來，迄今最嚴重的衝突之一。

圖突破路障被噴催淚瓦斯

示威群眾在距離國會幾公里的簡塔曼塔天文台聚集，當中有學生、專業人士和帶着幼兒的家庭。許多人帶備水和食物，準備待上一整天，有人揮舞着印度國旗。警方透過擴音器敦促抗議者散去，群眾則高喊反對教育部長和莫迪的口號。

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諷刺運動獲數百萬人支持

「蟑螂人民黨」於五月誕生，起因是最高法院首席大法官在一宗無關的案件審訊中，將失業青年比作「蟑螂」。支持者們欣然接受此標籤 ，並發展成一場諷刺運動，在社交媒體上吸引了數百萬人支持。印度近日傳出醫學院試題外泄、高考數碼評卷失誤等爭議引發眾怒後，這場運動勢頭更強勁。

自稱「蟑螂」的抗議者已在天文台紮營一個月，多個學生團體的成員也加入絕食抗議。其他城市的大學校園和集會也有數以千計的人參加，他們要求教育部長普拉丹辭職，改革考試制度，並向因試題洩露而自殺的學生家屬提供賠償。

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德里警方（Delhi Police）指周一的國會遊行未經授權，並表示由於國會周一開始季風期會議，需要維護周邊地區治安。

莫迪政府的高級領導人對這場運動採取了強硬立場。普拉丹指責抗議者的行為與國家背道而馳，而其他部長雖然承認學生的訴求，但堅稱沒有必要與抗議運動進行對話或談判。

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