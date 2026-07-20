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新加坡回教事務代部長費紹爾 認與女子網上互動失當辭職

即時國際
更新時間：17:14 2026-07-20 HKT
發佈時間：17:14 2026-07-20 HKT

新加坡回教事務代部長兼內政部高級政務部長費紹爾，因與女子在網上有不當互動，宣布辭去官職及國會議員職務，並退出人民行動黨。

據新媒《聯合早報》報道，總理黃循財20日已接受費紹爾的辭呈。

黃循財在聲明中指，總理公署約一個月前，收到一名女子的電郵，透露與58歲的費紹爾之間的互動。

黃循財隨即下令調查，證實二人大部份接觸是透過短訊，也曾在公開活動中碰面，隨後雙方互相提出騷擾指控並交由警方調查。

黃循財指，在警方調查及向總檢察署求取意見後，認為雙方均未觸犯任何刑事罪行，因此不會採取進一步行動。但考慮費紹爾行為是否符合政治官員及國會議員的標準後，決定接受其呈辭。

費紹爾發文承認，與女子互動時「判斷失當」，未能更早階段劃清界線。他強調，兩人之間並無發生親密關係，也無意發展該關係。

國防部兼永續發展與環境部高級政務部長扎吉哈，將接任為主管回教事務代部長。

 

 
 
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