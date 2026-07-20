印度醫院吊扇突脫落砸中男病人不治 院方竟稱「死於自身疾病」

印度德里（Delhi）一間公立醫院18日發生恐怖意外，病房天花板吊扇鬆脫斷裂，飛落病床砸中一名男病人，搶救3小時後不治。院方發聲明稱，死者是死於自身的重症，與被吊扇砸中事件「完全無關」。家屬與目擊者則指控院方維修不力兼延誤救治。

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《新德里電視台》報道，事發於古魯特格巴哈杜爾醫院（Guru Teg Bahadur Hospital, GTB），42歲男子阿克巴（Akbar）因病住院，正躺在27號病房的床上休養。當晚9時30分，天花板上運轉中的吊扇突然鬆脫掉落，砸中阿克巴下半身，病人於凌晨過後不治。

病房內有病人家屬目睹甩吊扇的一刻。 X

現場目擊者與其他病人家屬表示，當時只聽到一聲巨響，吊扇直接砸在阿克巴的床上。任職律師的庫雷西（Aslam Qureshi）目睹全程，他說：「我當時去病房看我兄弟，親眼看到吊扇掉下來砸在該名病患身上，我立刻錄影存證。他事發前狀況還好好的，後來就死了。醫生甚至試圖推託說是砸中護士，但我人在現場，明明就是打中病人！」

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庫雷西更質疑醫院管理極度鬆散、醫療人員延誤到達：「病房冷氣和風扇大多是壞的，只有醫生休息室有冷氣，這裡根本不把病人的生命當一回事。」

阿克巴的家屬19日接獲噩耗後趕到醫院，認為院方存在管理缺失，要求政府單位介入並進行徹底調查。

病房內有病人家屬目睹甩吊扇的一刻。 X

院方聲稱檢查發現吊扇軸斷裂導致墜落，「這種故障極為罕見」，又指阿克巴「送醫時已處於昏迷狀態，本身患有高血壓、中風以及腦病變，並伴隨吸入性肺炎與呼吸衰竭等嚴重併發症，情況本就極度危急」，死亡證寫上死因是其本身的健康問題，但家屬並不同意。