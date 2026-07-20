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菲總統小馬可斯發表國情咨文前夕 民調指信任度僅34%創兩年新低

即時國際
更新時間：15:55 2026-07-20 HKT
發佈時間：15:55 2026-07-20 HKT

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）將於下周一發表任內第五份國情咨文。最新民調顯示，只有34%對他表示信任，為近2年新低；正面臨彈劾的副總統莎拉（Sara Duterte）則有57%。

副總統莎拉受彈劾支持率57%

這項調查由智庫Stratbase委託民調機構「社會氣象站」（SWS）於6月間進行，面對面訪問了全菲1200名成年人。調查發現，有45%民眾對小馬可斯表示不信任，19%無法決定。

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菲律賓副總統莎拉。 路透社
菲律賓副總統莎拉。 路透社

小馬可斯的信任度在2024年7月曾達到64%，之後整體呈下跌趨勢，2025年6月一度回升至48%，但之後再次下跌，今年6月跌至34%，是自2024年7月以來最低。

同一時間，與小馬可斯鬧翻、擬在2028年參加總統選舉，但目前正接受國會彈劾審訊的副總統莎拉，支持率達57%，27%表示不甚信任，15%無法決定。自2024年7月以來，信任莎拉的民眾比率從未低於49%。

相關新聞：菲副總統莎拉彈劾案參議院開審 考驗政治信任度

莎拉被指濫用機密費、揚言刺殺小馬可斯及其家人等面臨彈劾，參議院本月初展開審訊。她否認所有指控，並稱彈劾案是出於政治動機，旨在阻止她角逐2028年總統大選。

菲律賓總統任期6年，小馬可斯預定於27日，在眾議院發表其任內第5次國情咨文，預料將說明政府剩餘任期的施政重點，並回應經濟、基礎建設及政治紛爭等議題。

Stratbase行政總裁曼希特（Dindo Manhit）指出，民調結果意味着民眾期待的不只是政治辭令，而是具體施政方向。

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