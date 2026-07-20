世界盃2026｜西班牙全國徹夜狂歡 馬德里下周一料百萬人參與勝利遊行

美加墨世界盃決賽結束，西班牙以1-0力克衛冕冠軍阿根廷，成為繼2010年南非世界盃後，第二次獲得世界盃冠。西班牙睽違16年二度封王，舉國陷入狂歡，大批身穿國家隊紅色球衣的球迷湧上街頭慶祝，活動持續至翌日凌晨。球隊預計於當地時間周一（20日）下午凱旋回國，並在首都馬德里市中心舉行勝利大遊行，據官方預估，屆時將有高達百萬人參與。

全國徹夜狂歡 首相發文祝賀

決賽舉行期間後，首都馬德里已有數萬名球迷不畏高溫，早早守候於多處戶外球迷區的巨型電視螢幕前觀看比賽直播。決賽結束哨聲響起後，興奮的球迷走上街頭慶祝，揮舞國旗、高聲歡呼和大按汽車喇叭，高喊「我們是冠軍！」及「西班牙萬歲！」，沿路更有人燃放煙火及紅色信號彈。

有球迷大聲歡呼。（美聯社）

球迷披著國旗歡呼雀躍。（美聯社）

大批興奮的球迷湧入街頭。（美聯社）

數以萬計的球迷。（美聯社）

現場不少球迷表示，他們專程從巴塞隆拿、馬拉加甚至遠從突尼斯搭飛機抵達馬德裡觀賽。慶祝浪潮更蔓延全國，巴塞隆拿、塞維利亞等地的廣場和沙灘亦擠滿了身穿國家隊紅色球衣的慶祝人群。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）隨即在社交平台發文祝賀，讚揚國家隊表現出色。

當局部署逾二千警力維持秩序

西班牙國家隊預計於周一中午12時50分降落馬德里機場，並於下午在市中心舉行勝利大遊行。屆時遊行隊伍將由首相官邸蒙克洛亞宮附近出發，一路前往西貝萊斯廣場舉行慶祝儀式。

當地官方預計，屆時將有高達百萬名球迷湧上街頭。有見及此，當局已規劃額外的安全與交通措施，將部署2,050名警察及400名國民警衛隊人員維持現場秩序。

相關新聞：

另邊廂，隨著阿根廷衛冕夢碎，在首都布宜諾斯艾利斯觀看直播的阿根廷球迷難掩失落之情。現場大批支持者神色哀傷，有人相擁痛哭，現場氣氛與馬德裡的狂歡形成強烈對比。