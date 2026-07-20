世界盃2026︱阿根廷決賽不敵西班牙 首都爆球迷騷亂至少15人被捕
更新時間：15:50 2026-07-20 HKT
發佈時間：15:50 2026-07-20 HKT
發佈時間：15:50 2026-07-20 HKT
美加墨世界杯曲終人散。阿根廷於決賽中以0:1不敵西班牙，獲得亞軍，未能實現蟬聯之夢。新華社報道，比賽結束後，數千名阿根廷球迷聚集在首都布宜諾斯艾利斯地標建築方尖碑前，他們揮舞國旗，敲鑼打鼓表達對阿根廷隊的支持。
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當晚11時30分許，有球迷向在現場警員投擲石塊和瓶，至少造成3名警察受傷；有人試圖翻越方尖碑周圍的圍欄，隨後被警察制服；期間還發生手機等財物被盜案件。警方出動水炮車驅散了人群，至少逮捕了15人。據警方消息，初步調查顯示，事件的起因為一暴力團伙襲擊警察。
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