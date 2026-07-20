世界盃2026｜百萬美元貴賓票被揭體驗超差 網民嘲「頂級搵笨」

世界盃冠軍戰令球迷熱血沸騰，10人豪砸百萬美元（近784萬港元）天價購買頂級貴賓套票，然而有記者爆料座位實際只是坐普通梳化、視野不佳，戶外曝曬還只獲一頂太陽帽，令一眾網友嘲諷根本是「頂級搵笨」。

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世界盃冠軍戰百萬美元貴賓票坐場邊，有球迷指場邊向來是最差觀賽位置。 X / Alex Silverman

《運動商業期刊》記者席爾弗曼（Alex Silverman）在X平台發圖，披露10名「頂級貴賓」在新澤西大都會人壽體育場的座位情況，引發網上熱議。

照片顯示，這些買天價門票的球迷就在場邊，坐在一張普通梳化上，座位前方緊貼玻璃隔板，不僅視野和行動受限，還要忍受場邊攝影師遮擋的干擾。此外，決賽在當地下午3時開始，氣溫27 °C，陽光普照，但主辦方的「應對措施」只是額外給一頂大草帽，令人無言。

坐位前方有玻璃隔板，「貴賓」活動受限，又被攝影師阻擋視線。 X / Alex Silverman

網友紛紛留言質疑：「花這麼多錢就為了坐一張Amazon聚酯纖維梳化」、「場邊位置根本是每座球場視野最差」、「100萬美元換來這些」、「一位低人工攝影師免費獲得相同座位，還有報酬」。

據《每日郵報》報道，這批套票由官方貴賓接待商On Location提供，該公司自詡「全球頂尖運動、音樂與生活品味活動的官方接待夥伴」，On Location未回應媒體置評請求。

世界盃冠軍戰百萬美元貴賓票戶外坐梳化曝曬，大會應對措施僅派大草帽遮陽。 X / Alex Silverman

不過，此百萬套票實際上還有其他尊榮體驗，例如決賽前一天獲邀出席知名饒舌歌手50 Cent與DJ Diplo主持的《運動畫刊》（Sports Illustrated）派對，賽前搭直升機從曼哈頓直飛球場，賽後有多場高規格活動及頂級餐廳體驗等。