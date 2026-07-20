誤信ChatGPT建議走捷徑 2登山客困波蘭深山靠直升機救出

立陶宛2名登山客7月4日在波蘭塔特拉山脈（Tatra Mountains）遇險，起因竟是聽從ChatGPT走捷徑的建議，誤入需具備專業攀岩技術的危險路段，最終出動直升機才順利獲救。

波蘭非牟利救援組織塔特拉山志願搜救隊（TOPR）證實，這對登山客當時計劃前往塔特拉山脈知名景點五湖谷（Five Lakes Valley），為節省時間而向ChatGPT詢問捷徑。

立陶宛2名登山客被ChatGPT害慘。路透社

立陶宛2名登山客在波蘭塔特拉山脈遇險。維基百科

ChatGPT推薦的Świnicka Ławka橫渡路段難度超出預期。維基百科

ChatGPT推薦路線太難爬 進退兩難求救

AI推薦的路線引導他們前往涅比耶斯卡圖尼亞峰（Niebieska Turnia）附近，並穿越Świnicka Ławka橫渡路段。但2人抵達後才發現地形難度超出預期，在缺乏攀岩技術與裝備的情況下，既無法繼續前進也無法原路折返，只好向TOPR求救，由直升機安全撤離。

過去也曾發生類似事件，加拿大卑詩省曾有登山客依照ChatGPT規劃路線前往「無謂山」（Unnecessary Mountain），卻因AI未充分考量積雪環境與天候狀況，導致行程陷入危機，最後同樣需要搜救單位介入。

專家提醒：AI不應取代官方資訊

經濟合作及發展組織（OECD）的人工智能事件追蹤系統（AI Incident Tracker）也曾記錄AI產生錯誤資訊的案例，包括虛構不存在的旅遊景點、秘魯「胡曼泰聖峽谷」（Sacred Canyon of Humantay）。

事件曝光後，也再次引發外界對AI旅遊規劃可靠性的討論。專家提醒，AI可作為旅遊規劃的輔助工具，但不應取代官方資訊與專業判斷。