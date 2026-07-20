日本陸上自衞隊 | 朝霞駐屯地黑煙狂竄 垃圾場起火蔓延倉庫

日本埼玉縣朝霞市與東京都練馬區交界的陸上自衛隊朝霞基地周一近中午時分突然冒出濃煙，基地方面證實是擺放垃圾的場地起火，火勢隨後蔓延至隔壁倉庫。

事發於當地時間上午11時30分左右，現場竄出的大量黑煙直衝雲霄。當局接報後火速趕抵現場，並出動9輛消防車輛。初步消息指出，並未出現傷亡。

火警現場冒出大量濃煙。X@DanielAWarriner

基地方面證實是擺放垃圾的場地起火。X@DanielAWarriner

日本防衞大臣小泉進次郎曾到訪朝霞基地。X@JGSDF_pr

駐有陸上總隊司令部

陸上自衛隊朝霞駐屯地證實，起火點是基地內的垃圾存放場，火勢隨後蔓延至隔壁倉庫，後續起火原因仍待調查。

據報朝霞駐屯地是日本陸上自衛隊最重要的基地之一，被視為陸上自衛隊的「中樞神經」，駐有陸上總隊司令部、東部方面總監部、中央情報局、東方通訊群及第一設施大隊等單位。