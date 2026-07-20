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新空軍一號傳安全疑慮 特朗普證實將停飛進行升級

即時國際
更新時間：13:31 2026-07-20 HKT
發佈時間：13:31 2026-07-20 HKT

美國總統特朗普表示，卡塔爾贈送的新空軍一號（Air Force One）將送去進行為期1個月的升級，以達到「最高規格配置」狀態。此前有報道指，該飛機存在安全疑慮，並未配備先進的反導彈防禦能力。而特朗普今次似乎確認新空軍一號未俱備安全防禦能力，不如原本專為總統出行打造的空軍一號。

特朗普7月1日首次搭乘新空軍一號，但他10日參加完北約峰會後從土耳其首都安卡拉返程時改搭1架舊空軍一號，引發外界對新飛機的安全疑問。

特朗普證實新空軍一號將停飛，進行全面升級。美聯社
特朗普證實新空軍一號將停飛，進行全面升級。美聯社
特朗普似證實新空軍一號傳安全疑慮。美聯社
特朗普似證實新空軍一號傳安全疑慮。美聯社
特朗普辯稱指新空軍一號已具備很多功能。美聯社
特朗普辯稱指新空軍一號已具備很多功能。美聯社
新空軍一號機齡約14年，由波音747-800客機改造。美聯社
新空軍一號機齡約14年，由波音747-800客機改造。美聯社

進行最高規格升級 需時1個月

《紐約時報》稱新空軍一號缺少與現役空軍一號相同的安全防護措施，包括反導彈防禦系統，隨後該報記者遭到特朗普政府發出傳召作證。

當記者周日（19日）詢問特朗普，為何他仍選擇搭乘尚未具備完整防禦能力的新空軍一號時，他回應指新空軍一號已具備很多功能，「但就我了解，大概一個月左右，這架飛機要送去全面升級，以達到最高規格」。

特朗普稱，改裝約需一個月，但並未說明將增設哪些系統，白宮也未進一步交代確切時程。

新飛機缺反導彈防禦能力

《紐約時報》則指，特朗普的說法似乎承認，卡塔爾贈機的安全措施不及從設計之初便以空軍一號為用途打造的舊型總統專機。目前尚不清楚特朗普所指的升級項目，也無法確認約一個月完成改裝是否切合實際。

新空軍一號機齡約14年，由波音747-800客機改造，經過耗資不菲但相對倉促的改裝，才獲准作為總統專機使用。新飛機採用特普設計的紅、白、海軍藍新塗裝，與先前的白淺藍塗裝不同。特朗普近2周前曾搭乘它前往土耳其出席北約峰會，但回程改搭舊空軍一號。紐時報道，特勤局當時曾建議他改搭防護能力較完整的舊專機。

波音專為美國總統打造的空軍一號，目標是成為空中白宮橢圓辦公室，配有反導彈反制系統，機上線路也經過強化，可降低核攻擊所引發電磁脈衝的影響，另具備空中加油及醫療設施。相較之下，卡塔爾贈機缺少部分舊型空軍一號已配備的先進系統。

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